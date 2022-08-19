Как в День Кургана будет организовано движение в центре города?

В День города в центре Кургана обычно перекраивали движение для автомобильного транспорта. Историческая часть города становилась одной сплошной пешеходной зоной. Как организаторы праздника решили поступить в этом году, «Новому миру» рассказала глава Кургана Елена Ситникова.

- Улица Ленина будет перекрыта для движения на отрезке от улицы Гоголя (драмтеатра) до Троицкой площади. Там расположатся крупные концертные площадки, поэтому зона станет полностью пешеходной, - сообщила собеседница нашего издания.

Также, по словам главы города, будет перекрыта улица Карла Маркса от улицы Ленина до улицы Пичугина. На площади перед Дворцом культуры машиностроителей будут установлены детские аттракционы и батуты.

- Улица Куйбышева будет перекрыта для движения транспорта от улицы Комсомольской до улицы Куйбышева, то есть до Центрального рынка. На шоссе имени Тюнина через дамбу можно будет проехать по улице Климова. Въезд на последнюю будет открыт по улицам Савельева и Комсомольская, - предупредила Елена Ситникова.

Все изменения в организации транспортного движения будут действовать только в День города. Заранее никто перекрывать проезд автомобилей и автобусов не будет.

Также отметим, что Центральная площадь будет открыта для движения. Там праздничных точек не запланировано, поскольку ведутся ремонтные работы.

Николай Волков.