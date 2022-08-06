Как в Кургане отметят День строителя?

14 августа в Кургане широко отметят День строителя. Профессиональный праздник сегодня, 5-го числа, в ходе прямого эфира, который прошел в группе Правительства Курганской области в социальной сети «ВКонтакте», проанонсировала директор регионального Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Ирина Саблукова.

По ее словам, празднование пройдет в Центральном парке культуры и отдыха города Кургана. В 14 часов здесь стартует насыщенная концертная программа, которая будет включать в себя выступления местных детских и взрослых творческих коллективов, флэшмобы, лотереи и тому подобное.

- В преддверие профессионального праздника хочу поздравить всех строителей, пожелать им крепкого здоровья, силы духа и веры в себя. За последние годы нами очень много сделано, очень много объектов отремонтировано, очень много построено. Однако впереди нас ждут тоже грандиозные планы, - отметила Ирина Саблукова.

Добавим, что День строителя в России и некоторых постсоветских республиках отмечается во второе воскресенье августа. В этом году праздничная дата приходится на 14-е число.

Николай Волков.

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