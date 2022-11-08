«Новому миру» стало известно, сколько получают работники АО «Далур» (предприятие Горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом»). Оно занимается добычей урана на территории Курганской области и сейчас готовит опытно-промышленную площадку для начала добычи на Добровольном месторождении в Звериноголовском муниципальном округе.

- На стройке задействованы около 60 человек, почти все – из близлежащих сел. Зарплата в районе 40-45 тысяч рублей в месяц. Считаю, это достойные деньги. В сельской местности больше можно заработать разве что у фермеров, да и то только в период уборочной кампании, а нам эти деньги гарантированы в течение всего года. Так что наши жёны довольны: мы способны обеспечивать свои семьи, - рассказал нашему изданию специалист отдела капитального строительства АО «Далур» Вадим Пашков.

По его словам, местные жители рады, что в Звериноголовском муниципальном округе скоро появится крупное предприятие. Оно создаст около 300 новых рабочих мест, то есть поможет решить вопрос занятости сельского населения. Людям предложат хорошие даже по городским меркам заработные платы, обеспечат полным соцпакетом в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ, а сверх этого – дополнительными социальными гарантиями.

Напомним, что уран применяется в качестве топлива атомных электростанций. Помимо этого стратегически важный металл используется для поддержания обороноспособности нашей страны. Особенно актуальным это становится сейчас, когда блок НАТО руками киевского режима, по сути, ведет неприкрытую войну с Россией на территории Украины.

Николай Волков.

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