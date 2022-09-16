Какие опасные отходы будут перерабатывать в Щучанском экотехнопарке?

В Щучанском экотехнопарке, который сейчас строится на площадях бывшего объекта по уничтожению химического оружия, будут перерабатывать отходы 1 и 2 класса опасности. О том, что к ним относится, «Новому миру» рассказал начальник службы экологических проектов Федерального экологического оператора Госкорпорации «Росатом» Артём Поляков.

- Перечень отходов определяется документами природоохранных ведомств. К 1-му классу опасности относятся ртутьсодержащие изделия. 2-й класс более обширен – это кислоты, щёлочи, гальванические отходы, отходы лакокрасочной промышленности и даже обыкновенные баллончики – например, от дезодорантов, - пояснил собеседник нашего издания.

Сейчас все это выкидывается, попадает на мусорные полигоны и начинает загрязнять окружающую среду. Многие региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами сталкиваются с проблемой: что с этим делать? Выход найден.

- На самом высоком федеральном уровне принято решение создать в России сеть предприятий по переработке отходов 1 и 2 класса опасности. Всего их будет семь, и они разместятся на площадях бывших объектов уничтожения химоружия. Дело в том, что производственные корпуса и инженерная инфраструктура этих объектов позволяет перепрофилировать их под переработку опасных отходов в достаточно короткое время. В частности, в Щучанском экотехнопарке мы планируем приступить к пуско-наладочным работам к декабрю 2023 года, а после вывести предприятие на полную мощность, - рассказал «Новому миру» Артём Поляков.

Добавим, что новое производство будет полностью безотходным. Ценные компоненты станут пускаться на повторное использование в экономике, и не обладающие ценностью – проходить термическую обработку и применяться, например, в строительной отрасли в качестве насыпных материалов.

Николай Волков.

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