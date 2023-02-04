Каким будет экопарк в Рябково, Вадим Шумков лично обсудил с курганцами

Реализацию проекта по созданию комфортной благоустроенной зоны отдыха в Кургане планируют начать весной. Здесь будут условия и для тихих прогулок на природе, и для занятий спортом, причем не только днём, но и в темное время суток - в экопарке установят освещение. В лесном массиве будущего экопарка недостатка в любителях покататься на лыжах или прогуляться нет и сейчас. Например, супруги Петровы, которым уже за 70, приезжают сюда часто пройти километра три на лыжах. Идею создания комфортного и обустроенного экопарка не просто поддержали, но и с интересом расспросили о деталях проекта.

"Со всеми, кого встретили, постарались обстоятельно проговорить детали благоустройства будущего объекта. Сам собой получился небольшой стихийный сход спортивных земляков по этому вопросу. Всем понравилось", - написал по итогам выезда в своем телеграм-канале губернатор Вадим Шумков. Он также предложил, чтобы название экопарку выбрали сами курганцы, администрация города проведет голосование.

Помимо обустройства экопарка на выезде обсудили приведение в порядок дорог. Так, по поручению главы региона будет обустроен въезд в экопарк с улицы Добролюбова. Также пройдут работы по улицам Лесопарковая и Чернореченская:

"Улица Лесопарковая упирается прямо в федеральную трассу. К сожалению, большой её участок не имеет освещения. Это неправильно и с точки зрения комфорта, и уж тем более с точки зрения безопасности. Попросил коллег в кратчайшие сроки завершить вопрос с проектированием линии освещения и отработать её установку в течение этого года", - поручил Вадим Шумков.

По улице Чернореченской, где месяц назад по просьбам жителей установили новую линию освещения, будет сделан хороший тротуар.