Какой будет весна в Курганской области?

Течение пожароопасного сезона в Курганской области будет зависеть от погоды. Какой выдастся нынешняя весна? Ветреной и засушливой или, напротив, изобилующей осадками? Эти вопросы «Новый мир» адресовал исполняющему обязанности директора Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Олегу Поршакову.

- Пока предсказать, какой будет весна, довольно сложно. Более-менее точный прогноз поступит к концу марта. Но мы, чтобы предотвратить ЧП, должны быть готовы к любому развитию ситуации. Поэтому руководство региона приняло решение объявить начало пожароопасного сезона в первой декаде апреля, - сообщил собеседник нашего издания.

По словам Олега Поршакова, пожароопасный сезон будет объявлен во всех муниципальных округах Курганской области одновременно. Он будет длиться как минимум до тех пор, пока зеленая трава не пробьется сквозь прошлогоднюю сухую растительность и риск быстрого распространения природных пожаров снизится.

Напомним, что во время пожароопасного сезона вводится ряд ограничений. Запрещено посещать леса, разжигать мангалы, сжигать сухую траву и так далее.

Николай Волков.

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