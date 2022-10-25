Капитальный ремонт Менщиковской школы идёт с опережением графика

В Кетовском районе в рамках реализации народной программы партии «Единая Россия» проходит капитальный ремонт 10 сельских школ на общую сумму более 500 млн рублей. Заменяют крыши, происходит облицовка стен, заменяют окна на энергосберегающие, устанавливают новые входные группы, стелют новые полы, меняют электропроводку, устанавливают новое оборудование.

Накануне заместитель председателя Курганской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Евгений Кафеев совместно с представителями общественности посетил Менщиковскую среднюю общеобразовательную школу имени А.В. Сажаева.

Строительные работы здесь ведутся с опережением графика. Заменена шиферная крыша на железную кровельную, над зданием мастерских мягкая кровля, которая протекала, заменена на шатровую железную. Большая часть фасада уже утеплена и закрыта плиткой. Окна во всем здании замены на современные, установлены подоконники и откосы, полы облицованы плиткой, установлен потолок, полностью заменена электропроводка, стены оштукатурены и в большей части окрашены. В классах стены будут окрашены в персиковый цвет, в коридорах - в пастельный фисташковый цвет.

«В планах до середины ноября завершить второй этаж, по словам директора, часть классов и кабинетов уже готова и начинается размещение новой мебели. Первый этаж в черновой отделке уже тоже готов, если такой темп работ будет сохранен, а подрядчик уверяет, что так и будет, то в январе, после зимних каникул, обновлённая школа распахнёт свои двери на радость детям, родителям и, конечно, коллективу школы. И этот ремонт будет завершён досрочно, благодаря конструктивной работе исполнительной власти региона и Кетовского округа с подрядной организацией, и, конечно же, огромной работе, проводимой коллективом и руководством школы, при проведении данного капитального ремонта», - отметил Кафеев.

В планах - благоустройство пришкольной территории и строительство многофункционального спортивного корта. При школе есть овощехранилище и большой приусадебный участок. Парламентарий предложил школе присоединиться к проекту «Единой России» по благоустройству школьных территорий.

«Народная программа Партии - это последовательный и поэтапный путь к главной цели: повышение уровня жизни людей, а также создание комфортных условий жизни, создание лучших условий для воспитания и учебы наших детей», - резюмировал парламент.

По информации Курганского регионального отделения партии «Единая Россия».

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