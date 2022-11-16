Капремонт школ в Притобольном районе контролируют местные власти

В рамках рабочего визита в Притобольный район директор Департамента образования и науки Андрей Кочеров совместно с главой района Дмитрием Спиридоновым проконтролировали ремонтные работы в Раскатихинской, Чернавской и Межборской школах района.

ВРаскатихинской школе завершена установка фасада здания. При этом цветовая гамма облицовочной плитки выбрана родителями, учащимися и общественниками, голосовавшими на сайте школы. Получилось очень ярко, заметно и необычно. Установлена вентиляционная система, завершается заливка пола в коридорах 1 и 2 этажей и оштукатуривание стен, обустройство системы теплоснабжения.

В Межборской школе капитальный ремонт завершается. Полностью заменена крыша, оконные блоки, идет установка нового фасада. Кабинеты полностью приобрели красивый, современный вид и готовы принять учеников. В коридорах, получивших приятную сиренево-голубую цветовую гамму, завершают укладку плитки, в санузлах кафельная плитка и сантехника полностью заменена, ведется монтаж системы освещения. Учебный процесс организован в здании бывшего интерната, который находится на территории школы.

В Чернавской школе полностью произведена замена крыши, на здании сделаны стяжки стен, заменены все оконные блоки, для внешней отделки здания приобретён утеплитель и заказана корабельная доска (по свойствам как сайдинг, но считается более износостойкой). Как и в Межборской школе, смонтирована система отопления, приступили к оштукатуриванию стен. В двухэтажном здании Чернавского детского сада заменены все оконные блоки, начата внутренняя отделка. В рамках капитального ремонта выделены денежные средства на оборудование. В настоящее время приобретена мебель, оборудование для пищеблока, компьютерная техника.

«Выполнение всех пунктов народной программы партии остается приоритетным направлением в работе «Единой России». Во всех муниципалитетах региона сегодня активно ведутся работы по строительству и ремонту социальных объектов», - прокомментировала секретарь Притобольного местного отделения партии «Единая Россия» Наталья Севостьянова.

По информации Курганского регионального отделения партии «Единая Россия».

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