Катайская администрация прокомментировала слухи о проведении референдума

Жители Катайского района просят провести референдум по выходу из состава Курганской области и присоединению к Свердловской области. Такая информация накануне появилась в различных интернет-СМИ.

За комментариями мы обратились к главе Катайского района Глебу Морозову, который сразу отметил, что это не более чем провокация, организованная, человеком, в отношении которого ведется расследование по делу о мошенничестве, попытка путём подобных провокаций отвлечь внимание своих земляков от этой темы. «Удивлен, что к распространению и обсуждению информации об этой провокации, ее комментированию как серьезного вопроса подключился Уполномоченный по правам человека в Курганской области Борис Соломонович Шалютин. Считаю, что в то время как вся область, вся страна объединилась, когда решаются важнейшие вопросы по частичной мобилизации, поддержке наших ребят и их семей, популистские попытки раскачать ситуацию в интересах группы провокаторов, распространять информацию, понимая ее абсурдность, чтобы увеличить количество просмотров на своих сайтах и в пабликах, просто недопустимо», - сказал Глеб Морозов.

Александр Лузин, член областной общественной палаты Курганской области, житель города Катайска добавил: «Сейчас непростое время для каждого гражданина, для любого субъекта. В этом время хотелось бы больше понимания и побольше совместной работы на результат, на улучшение жизни. Давайте работать, а не отвлекаться на провокационные слухи, тогда и жить будем лучше».

Теперь относительно вопроса о недостаточном внимании к проблемам местных жителей. По словам руководителя муниципального образования, за последние три-четыре года благодаря поддержке губернатора и правительства области решены многие вопросы, отремонтирован ряд дорог, обе школы в самом Катайске, и несколько сельских школ, детские сады, Дом культуры, устанавливаем и ремонтируем ФАПы, в ЦРБ в этом году обновляется стационар, благоустроены парки в центре города, появилась уютная набережная, идут работы по уличному освещению, за три года практически в два раза увеличили число фонарей. «Благодаря статусу территории опережающего социально-экономического развития, у нас появляется всё больше новых предприятий, новых рабочих мест. «Медмил» развивается колоссальными темпами с 37 работников за три года выросли до 286. В район зашёл крупный агрохолдинг «Сибагро», создав более 60 рабочих мест. Идёт подготовка к строительству комплекса по выращиванию шампиньонов за 2,7 млрд рублей, завода по производству сухих строительных смесей. Жители Катайского района видят эти перемены, участвуют в них», - прокомментировал Глеб Морозов.

