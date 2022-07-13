Катайская районная газета имеет бесчисленное множество друзей

C чего начинается Родина — известно всем. С картинки в твоём букваре. С чего начинается родная районная газета? С неё же — с картинки на первой полосе. И с живого слова

Но все же, думается, прежде всего районная газета начинается с тех людей, которые ее создают, а главное – читают.

21 октября 2022 года газете «Знамя» Катайского района исполнится 92 года. 1930 год – переломная пора в жизни Советского Союза. Полным ходом идет коллективизация, открывается новая страница в жизни деревни. Именно в эту непростую пору и начинает выходить районная газета, получившая по постановлению бюро райкома партии название «Голос колхозника».

Так у газеты появилось свое имя. Тираж был небольшой – 80–100 экземпляров. Снимков не было, а все материалы в основном начинались с лозунгов. К примеру, «Борьба за хлеб – борьба за социализм» или «Не допустим ссоры бедняка с середняком!» и тому подобное.

Первым редактором был назначен Сабанин (к сожалению, имя-отчество его не сохранилось в истории).

Так районка начала свой отсчет времени и жизни. А потом была война, послевоенные годы, когда главными целями и задачами всего народа было восстановление разрушенного хозяйства.

В 40-е годы прошлого века Катайск получил статус города, а в 60-е стал приобретать настоящий городской облик. После укрупнения территориальных образований он перешел к Далматовскому району, и газету закрыли. Однако в марте 1965 года все вернулось на круги своя, и газета стала выходить вновь, только уже под другим названием – «Знамя».

Наша «Знамёнка»

Обычно районную газету ее читатели называют районкой. У кого-то ее название приобретает уменьшительно-ласкательное значение – «Боевушка», «Звездочка». Нашу газету все зовут «Знамёнкой». И, знаете, это совершенно не обижает тех, кто в ней работает.

– «Знамёнку» привезли?

– А свежую «Знамёнку» можно у вас купить?

– В «Знамёнке» напечатаете?

И даже однажды кто-то из коллег посвятил шутливое стихотворение редактору газеты Марии Андреевне Кукариной, в котором были такие строчки: «У Марии три ребенка – Оля, Люда и «Знамёнка».

Да, она – наше детище, наша кормилица и поилица, наша печаль (если вдруг допускаем какую-то ошибку или опечатку, и такое, к сожалению, случается), и наша гордость, когда получаем грамоты и дипломы за свою работу.

«Знамёнку» любят, иногда – ругают, ее с нетерпением ждут, и, хоть камни с неба вались, свежий номер в четверг обязательно должен прийти к своему читателю.

Легко ли быть

редактором?

За все годы существования районной газеты «Знамя» ответственную и непростую должность главного редактора занимали 21 человек. Я – 22-я по счету. Что это были за люди? Лично была знакома с семью из них. Каждый – человек своего дела, до последней капли крови преданный родной газете. Кто-то из них был, как принято говорить, пишущим редактором, кто-то к журналистике отношения не имел и решал только хозяйственные вопросы. Но в основном все сочетали эти два качества.

Что значит быть редактором? Поняла, только когда сама им стала, прочувствовав, так сказать, на собственной шкуре. Ведь на тебе лежит ответственность и за коллектив, и за вверенное имущество, и за то, что выйдет в следующем номере.

– Как так – устала на работе? Сидишь целый день в кресле и перышком поскрипываешь! – такое может сказать только несведущий человек. А ведь у редактора – тысяча и одна забота. В село не привезли газету – почта подвела. Машина сломалась. Вместо Анны Петровны в статье появилась какая-то Анна Ивановна. И т.д. и т.п.

А доходы редакции? Деньги приходится зарабатывать самим, мы – самодостаточная газета и не присосались к бюджетной трубе, как думают многие. А цены на бумагу, типографские и транспортные услуги растут.

Но все трудности преодолимы, когда рядом коллектив единомышленников. А у нас он именно такой. Ведь в редакции работают люди, преданные своей «Знамёнке».

С кем свела судьба

Трудно назвать всех, с кем за годы работы в газете (1 июня исполнилось 24 года, как я работаю в редакции) свела судьба. С особой теплотой вспоминаю наших ветеранов. Так получилось, что большинство из них уже ушли из жизни. Это фотокорреспондент Юрий Михайлович Жихмантов, журналисты Раиса Александровна Кукарина, Галина Алексеевна Карелина, Иван Алексеевич Суворин.

Особо благодарна Марии Андреевне Кукариной, которая возглавляла нашу газету более двадцати лет. Именно она разглядела во мне, молодой девушке, пришедшей на работу корректором, журналистское зерно, многому научила.

К счастью, Мария Андреевна нас до сих пор не бросает. И хотя уже давно находится на заслуженном отдыхе, верна своей любимой «Знамёнке». Ее статьи до сих пор с нетерпением ждут читатели.

Иван Алексеевич Суворин – человек-легенда, настоящий мастер своего дела. Его уже нет с нами почти 15 лет, но он до мозга костей был предан газете и, даже будучи тяжелобольным, каждое утро приходил на работу, потому что в родной редакции его недуг, как сам говорил, легче переносится. Видимо, дома на самом деле и стены помогают.

Чем живёт газета?

Если у любого человека неделя начинается в понедельник и заканчивается в воскресенье, то мы в редакции живем от четверга до четверга. Выходные – самые насыщенные событиями дни. А потом, набрав полный блокнот и диктофон материалов, строчим, верстаем, вычитываем, правим. В общем, редакционная кухня кипит и бурлит.

По самым скромным подсчетам, за день в редакции бывает до 20 человек, а телефоны и вовсе не смолкают. Спрашивают, советуются, жалуются, благодарят.

В настоящий момент в редакции газеты «Знамя» работают 6 с половиной (водитель принят на полставки) человек. Но нас гораздо больше – ведь много нештатных авторов, друзей и соратников.

Однажды знакомая удивилась: «Вас так мало, а ведь фамилий тех, чьи статьи напечатаны в каждом номере, гораздо больше!» Да, мы рады общению, любим и ценим каждого нашего читателя (даже если он потом нас критикует), готовы к диалогу с любым, даже самым отчаянным критиком.

А сколько у нас друзей! Просто не сосчитать! Совет ветеранов, сотрудники культурных и образовательных учреждений, местного отделения ДОСААФ, промышленных предприятий, руководители крестьянско-фермерских хозяйств, ну и, конечно, специалисты городской и районной администраций, а с их главами у нас сложились доброжелательные деловые отношения.

Мы – за спорт!

Дружба со спортом, здоровым образом жизни у районки была всегда. Один из показателей этого – вот уже на протяжении 70 лет мы проводим традиционную легкоатлетическую эстафету на призы газеты «Знамя». Дальше – больше! Семь лет назад зародили новую традицию – стали проводить краеведческую велоэстафету. Многим катайцам она пришлась по душе, и вот уже год от года любители езды на двухколесном друге ведут борьбу на этапах. В районе много тех, кто занимается баскетболом. Для них организуем турниры с приглашением команд из других районов и даже регионов (приезжали команды из Каменска-Уральского и Челябинска).

В общем, все виды спорта в гости к нам!

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О своей родной газете можно написать, наверное, целый роман. Надеюсь, что она проживет еще сто лет, и уверена, что никакая цифровизация никогда не заменит живого печатного слова.

Людмила ЗЫРЯНОВА, и.о. главного редактора Катайской районной газеты «Знамя». ФОТО из архива газеты «Знамя» .