Катайский район присоединится к акции «10 000 шагов к жизни»

Спортсмены уверяют: здоровье планеты – наше здоровье.

Катайский район 2 октября присоединится к Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни», посвященной Всемирному дню здоровья. Девиз акции – «Здоровье планеты – наше здоровье».

Катайская ДЮСШ приглашает жителей и гостей города разных возрастов принять участие в этом мероприятии. Всех ждут 2 октября в 10.00 на «Тропе здоровья» за стадионом «Труд».

Открытие мероприятия – 10.00, зарядка – 10.15, старт прогулки (пробега) 10 000 шагов – 10.30.

Заявки на участие в акции отправлять до 1 октября на электронный адрес katajskchempion@yandex.ru. Для участия в акции необходимо пройти регистрацию на официальном сайте.

Подробнее об акции.

Регистрация участников на сайте ГТО.

Программа направлена на развитие и пропаганду естественных методов оздоровления и руководствуется принципом «Наилучшее здоровье с наименьшими затратами». В основе программы лежат рекомендации ВОЗ по эффективному режиму двигательной активности. Цель программы: сформировать навыки и знания, оказывающие положительное влияние на состояние здоровья и работоспособность человека. Кроме того, в рамках программы каждый желающий может пройти курс обучения по подготовке инструкторов ЗОЖ и ГТО.

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