Катайский завод потратил десятки миллионов рублей на оптимизацию рабочего процесса

Катайский насосный завод продолжил оптимизировать рабочие процессы. В частности, предприятие смогло обновить парк станков и спецтехники. На эти цели руководство завода направило 70 млн рублей.

В качестве удачного примера можно назвать установка станка с числовым программным управлением , который обеспечивает быструю переналадку оборудования при изготовлении серийного выпуска сложных деталей. Таким образом, производственный процесс ускорился, да и брака готовой продукции стало меньше.

«Мы оптимизируем операционную деятельность, ориентируясь на запросы потребителей, которым предлагаем конкурентные цены на насосы. Компания заинтересована в сокращении себестоимости изделий, прежде всего за счет рационального отношения к временным и материальным ресурсам», — подчеркнул генеральный директор Катайского насосного завода Анатолий Зуев.

Однако директор департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалев заявил, что предприятие активно пользуется мерой государственной поддержки в виде возмещения части затрат на уплату первого взноса при заключении договора лизинга на приобретение нового оборудования. В 2022 году завод смог возместить затраты на сумму 16,4 млн рублей.

Отметим, нацпроект «Производительность труда» призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5%. В помощь бизнесу разработан комплекс мер, в том числе финансовое стимулирование и консультации экспертов по работе предприятий. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.

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