Катайское село получило медика по программе «Земский доктор»

В селе Шутино Катайского округа по программе «Земский фельдшер» приступила к работе Ирина Перминова.

Несколько лет жители села Шутино и деревни Лукина Катайского округа медицинскую помощь получали через районную поликлинику или мобильный фельдшерско-акушерский пункт, так как своего фельдшера не было.

Ирина Перминова по образованию фельдшер, приехала из Каменского района. Решить бытовые проблемы фельдшеру помог глава Шутинского сельсовета Александр Мартюшев, а администрация центральной районной больницы оснастила имеющийся в селе ФАП всем необходимым оборудованием.

В минувшую пятницу главный врач районной больницы Сергей Мисюк торжественно вручил фельдшеру ключи от новенькой «Лады Гранты». Автомобиль больница получила в рамках проекта региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», сообщили коллеги из газеты «Знамя».

Сейчас Ирина Перминова может посещать маломобильных пациентов на дому, привозить им медикаменты, а также при необходимости транспортировать больных в Катайск. К тому же на обслуживании фельдшера находится еще и деревня Лукина, поэтому машина ее очень будет выручать.

Напомним, обновление парка автомобилей медицинских организаций для оказания неотложной помощи началось в Российской Федерации с 2021 года. В прошлом году Курганская область получила 101 автомобиль неотложной помощи, было обслужено 134 тысячи вызова врача на дом, а за семь месяцев 2022 года было обслужено порядка 110 тысяч вызовов.

Фото Катайской районной газеты "Знамя".

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