«Казачье подворье» и «Михайловский торжок» приняли гостей несмотря на мороз

«Мороз и солнце, день чудесный!» Именно эти слова Александра Сергеевича Пушкина замечательно подходят для описания возрожденной в Курганской области по инициативе губернатора Вадима Шумкова Михайловской ярмарки и открытия этнографического комплекса «Казачье подворье», который совмещает в себе сразу два исторических объекта, «Дом казака» и «Музей зауральской деревни» под открытым небом. Праздничные мероприятия прошли накануне в селе Рычково Белозерского муниципального округа.

«2022 год, это год культурного наследия и традиций русского народа. И в Курганской области очень много казаков и очень много традиций, которые хотелось бы показать нашему населению, особенно нашей молодежи, чтобы они знали русский быт, знали, как жили наши предки, знали, какие у нас есть культурно-исторические традиции. Поэтому, благодаря финансовой поддержке правительства Курганской области, благодаря грантам президента и губернатора, здесь была создана и данная Казачья изба и музей деревни под открытым небом», - рассказала заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Лариса Кокорина.

Кроме этнографического комплекса в эти выходные состоялось возобновление другой исторической традиции — «Михайловского торжка». Название выбрано не случайно. Исторически, село Рычково, где находится этнографический комплекс, входило ранее в Иковскую слободу. А Иковская слобода славилась своими ярмарками. «Михайловский торжок» приурочен к «Михайлову дню» 8-го по старому стилю, а ныне 21 ноября, который во многих славянских традициях связывался с началом зимы. «Михайлов день» - весёлый и сытный праздник, что и доказала возобновленная традиция. Посетители могли приобрести с большими скидками мясо, рыбу, птицу, молочную продукцию, масло, грибы, ягоды, выпечку и изделия мастеров-ремесленников.

«Это надо для возрождения нашей духовной нравственности. Это раньше было и надо возрождать все эти торжества, праздничные гулянья. Мы русские люди, русский народ. Все интересно, организаторам большое спасибо, постарались», - поделился гость праздника Николай Радченко.

Организацию праздника отметили не только гости, но и представители туристических операторов из других городов Урала.

«Здесь есть все необходимое, чтобы увезти что-то с собой на память из этого региона, Это очень здорово. Это интерактивно, театрализовано, все такие положительные, эмоционально настроенные, что я хочу всех обнять, сфотографироваться», - прокомментировала праздник представитель туристической компании из Екатеринбурга Нина Тропинина.

Сама идея возрождения праздничной ярмарки и открытия этнографического музея «Казачье подворье» в Белозерском районе родилась не случайно.

«Почему «Казачье подворье»? Потому что заселение нашей территории в середине XVII века началось после прихода Ермака со своими казаками. И первые населенные пункты как раз были организованы казаками. Село Белозерское, тогда слобода Белозерская, была организована казаками, и тогда с казачества началось освоение и возрождение края», - отметил глава Белозерского муниципального округа Александр Завьялов.

Во время праздника, кроме «Дома казака», гости могли посетить и оценить «Музей Зауральской деревни». Все дома здесь являются настоящими, они были перевезены сюда из разных уголков нашей области. Самый старый дом датируется 1850 годом постройки. Он принадлежал Валентине Афонасьевне Баевой.

Юных гостей праздника ждали старинные карусели, посетители постарше состязались в расколке дров, а казачий атаман Николай Струнгарь радовал посетителей филигранным разрубанием бутылок с водой и рубкой шашкой шеста с нанесенными метками.

В концертной программе гостей праздника порадовали Заслуженный коллектив народного творчества РФ ансамбль «Цветень», «Зауральский ансамбль песни и танца», народный коллектив ансамбль казачьей песни «Раздолье», народный казачий ансамбль «Гармония» народный коллектив вокальная группа «Околица» и образцовый самодеятельный коллектив «Млада».

Василий Малухин. Фото Николая Пушилина

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