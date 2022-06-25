Каждый курганец может почувствовать себя Шерлоком Холмсом

Каждый прогуливающийся по аллеям Горсада в обеденное время четверга, 30 июня, с 13:00 до 15:00 может ненадолго почувствовать себя Шерлоком Холмсом. «Узнаём Шерлока Холмса» и «Элементарно, Ватсон!» – интерактивные квизы с такими названиями ожидают горожан, которые решатся проверить свои эрудицию, сообразительность и смекалку. Сложно ли ответить на хитрые вопросы? Элементарно, если знаком со знаменитыми произведениями о легендарном сыщике! Сотрудники отдела краеведческой и редкой книги расскажут участникам открытой площадки интересные факты о жизни и творчестве Конан Дойла. Для детей и взрослых приготовлены логические задачки, решить которые не так-то просто! А проверить свою память и наблюдательность можно будет при помощи специальных упражнений с предметами, которые необходимо запомнить и перечислить через 30 секунд, не пропустив ни одного! Всем любителям загадочного предложат зашифровать свои письменные послания методом «пляшущих человечков» вместо привычных букв русского алфавита. Кто справится с заданиями лучше всех? Самых эрудированных сыщиков ждут сладкие призы!

Приходите по четвергам на открытую площадку Юговки!

Встречаемся в обеденное время в Горсаду!

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