Кетовский округ отправил мобилизованным землякам тушёнку и паштет

Жители Кетовского муниципального округа отправили мобилизованным землякам в Елань тушёнку, чай, крупы, паштет.
Желающие поучаствовать в сборе гуманитарной помощи (продуктов питания с длительным сроком хранения и тёплых вещей) глава муниципального образования Олег Язовских просит обращаться по адресу: село Кетово, улица Красина, 12. Соответствующая информация опубликована на его странице в соцсети «Вконтакте».
Можно перечислить средства на специальный счет
Номер расчетного счета: 40603 810 4 3200 4000017
Корреспондентский счет: 30101 810 1 0000 0000650
Валюта счета: RUR
БИК: 043735650
Наименование банка: ПАО Сбербанк
ИНН: 4501028290
Наименование получателя: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ № 1"
Место обслуживания: Курган
Наименование платежа: пожертвование
Физическим лицам нужно указать ФИО, юридическим – свои реквизиты
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