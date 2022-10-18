Кетовский округ отправил мобилизованным землякам тушёнку и паштет

Жители Кетовского муниципального округа отправили мобилизованным землякам в Елань тушёнку, чай, крупы, паштет.

Желающие поучаствовать в сборе гуманитарной помощи (продуктов питания с длительным сроком хранения и тёплых вещей) глава муниципального образования Олег Язовских просит обращаться по адресу: село Кетово, улица Красина, 12. Соответствующая информация опубликована на его странице в соцсети «Вконтакте».

Можно перечислить средства на специальный счет

Номер расчетного счета: 40603 810 4 3200 4000017

Корреспондентский счет: 30101 810 1 0000 0000650

Валюта счета: RUR

БИК: 043735650

Наименование банка: ПАО Сбербанк

ИНН: 4501028290

Наименование получателя: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ № 1"

Место обслуживания: Курган

Наименование платежа: пожертвование

Физическим лицам нужно указать ФИО, юридическим – свои реквизиты

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