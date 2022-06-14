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КГУ объявляет о старте проекта «IT-ЛЕТО»

Игры для учеников начальной школы.

13 июня, 2022 - 08:30

Курганский государственный университет в июне открыл цикл мероприятий для младших школьников под названием «IT-лето»!  Проект уже набирает обороты. 

Преподаватели и студенты первого-третьего курсов института математики и интеллектуальных систем разработали различные игры для учеников начальной школы (с 1 по 4 классы).  Каждая игра знакомит школьников с различными направлениями работы IT-шника, уточнили в пресс0службе КГУ.

Игра «Безопасный интернет» знакомит с правилами, позволяющими без финансовых и моральных потерь пользоваться интернетом на компьютере и гаджетах.
Игра «Математические барьеры» поможет проверить и улучшить свои знания в математике.
В игре «Детская робототехника» школьники смогут протестировать умение работать в команде, попробовать свои силы в руководстве роботами,  узнать принципы работы конвейера.
Игра «Юный шифровальщик» научит кодировать и расшифровывать информацию, ребята смогут почувствовать себя тайными агентами.

Мероприятия будут проходить весь июнь в летних школьных лагерях Кургана при гимназиях № 27 и 47, а также в школе №29, сообщили в пресс-службе Курганского госуниверситета.  Каждый отряд ждет серия мероприятий в течение IT-смены. Стать их участниками смогут более 400 младших школьников. 

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13 июня, 2022 - 08:30

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