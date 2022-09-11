Киевские власти в Изюме хотят устроить провокацию, как в Буче

Проукраинские паблики в соцсетях начали публиковать ложные сообщения о том, что в Изюме якобы были убиты тысячи людей. Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич заявил ТАСС, что это провокация, аналогичная той, что произошла в Буче, но она обречена на провал.

Малькевич напомнил, что аналогичные технологии применялись в марте этого года, когда украинские СМИ и интернет-ресурсы распространили кадры, на которых на улицах Бучи лежат тела людей, якобы убитых российскими военными. Эти обвинения были опровергнуты Минобороны РФ, там указали, что ВС РФ полностью покинули Бучу еще 30 марта, а «свидетельства преступлений» появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники Службы безопасности Украины.

«Я со всей уверенностью могу утверждать, что новому мировому скандалу не состояться. Из Изюма в Россию шел большой поток беженцев. Люди спасались от нацистов и бежали к нам в страну. Могу сказать за каждого из них - все подтвердят, что никаких расстрелов в Изюме не было», - подчеркнул Малькевич.

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