Кипельский филиал Центра помощи детям № 1победил в турнире по мини-футболу

Воспитанники детских домов Курганской области приняли участие в турнире по мини-футболу.

Почётными гостями торжественного закрытия областных состязаний 17 августа стали начальник главного управления социальной защиты населения Курганской области Елена Ситникова и Уполномоченный по правам ребёнка в области Алёна Лопатина. Они отметили, что подобные события нужны подрастающему поколению, так как делают их мужественными, взрослыми и повышают их уровень физподготовки.

Курганские парламентарии делают всё возможное, чтобы спорт активно развивался в городе и области. Об этом сказала депутат городской Думы Анастасия Романович.

Бронзовым призёром стала команда Катайского филиала Центра помощи детям № 2, сообщили в пресс-службе управления по физической культуре и спорту курганской области. Второе место у Центра помощи детям № 2 из города Далматово. Победителем стала команда Кипельского филиала Центра помощи детям № 1.