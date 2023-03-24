Кирилова и Сигидаев в Санкт-Петербурге разбираются с лекарственной безопасностью и доступностью медпомощи

В Санкт-Петербурге проходит форум «Здоровое общество».

И. о. заместителя губернатора Курганской области по социальной политике Наталья Кирилова, директор департамента здравоохранения Алексей Сигидаев и руководитель Центра Илизарова Александр Бурцев участвуют в мероприятии.

В программе - вопросы модернизации первичного звена, подготовки медицинских кадров, цифровой трансформации медицинской отрасли, экспорта медицинских услуг, разработки и внедрения в практическое здравоохранение инновационных лекарств, а также стратегий борьбы с инфекционными и неинфекционными заболеваниями.

Участники обсудят вопросы общественного здоровья и профилактики, лекарственной безопасности, качества и доступности медицинской помощи для граждан.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, в форуме принимают участие министр здравоохранения РФ, ректоры медицинских университетов Киргизии, Армении, Таджикистана, представители всемирной организации здравоохранения, руководители департаментов здравоохранения и другие представители медицинских организаций.

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