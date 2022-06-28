Кировский мост останется открытым до начала работы тяжелой техники

Кировский мост останется открытым для проезда до начала работы тяжелой строительной техники, которая будет привлечена для его капитального ремонта. Администрацией города Кургана подготовлено постановление, согласно которому с 1 июля 2022 года вводится запрет на движение всех видов транспорта по Кировскому мосту. Однако, как пояснили в Департаменте развития городского хозяйства, фактически подрядная организация, которая выиграла конкурс на проведение ремонта, планирует вывести на мост тяжёлую строительную технику позднее. По словам директора ДРГХ Андрея Плешкова, сейчас определяется точная дата. Ориентировочно - это 15 июля. Поэтому для удобства горожан принято решение до выхода тяжелой строительной техники на объект и установки знаков, запрещающих проезд, движение по Кировскому мосту разрешить, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Капитальный ремонт включает в себя полную замену всей верхней части моста. Останутся только опорные балки, которые будут отремонтированы. Вся верхняя часть моста будет заменена, а это дорожная одежда, тротуарная часть, барьерное и перильное ограждение. Также будут сделаны подъезды и установлено новое освещение. В связи с тем, что вся верхняя часть будет разобрана, соответственно, возможность передвигаться по мосту будет исключена. Мы приносим свои извинения жителям города за временные неудобства. Но память об этих неудобствах пройдет быстро, а благодаря капитальному ремонту жители нашего города не одно десятилетие будут пользоваться новым, красивым мостом», - сказал Андрей Владимирович.

Информация о сроках закрытия моста будет размещена на официальном сайте и группах администрации города в социальных сетях, а также в средствах массовой информации дополнительно.

Фото с сайта администрации города Кургана.