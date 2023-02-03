Кировский мост с новой подсветкой откроют в мае

Ремонт Кировского моста в Кургане должны закончить в мае.

Как написал в своём телеграм-канале губернатор Вадим Шумков, подрядчик и заказчик торжественно клянутся сдать новый, по сути, и красивый мост в мае. На мосту установят подсветку. «Если не сдадут - заставим маяться», - отметил глава региона.

В этом году в городе завершают ремонт обветшавшего сооружения, выполняющего важнейшую функцию связи с затобольной частью города. Для жителей он очень важен.

«Очень важно сделать вовремя, потому что скоро начнутся работы по ремонту еще одной транспортной артерии через Тобол - моста по улице Бурова-Петрова», - добавил губернатор.

Так, планово приведут в порядок все основные транспортные, мостовые и инфраструктурные объекты города. «Чтобы нашим землякам было удобно, безопасно и комфортно. Потому что политика – это когда для людей», - отметил Вадим Шумков.