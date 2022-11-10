«Код будущего» поможет курганским школьникам научиться программированию

Курганским школьникам предлагают пройти двухгодичные курсы по программирований в рамках проекта «Код будущего». Заявки принимаются до 12 ноября. В нашем регионе доступны курсы образовательных организаций: Алгоритмика, Яндекс, Университет Иннополис.

Для обучения необходимо подать заявление на Госуслуги.

В департаменте информационных технологий и цифрового развития считают, что в Курганской области есть все возможности, чтобы применить полученные знания и получить профессиональное образование в ИТ-сфере. По поручению губернатора Вадима Шумкова реализуется местный проект «Кадры для цифровой экономики», в рамках которого созданы ИТ-колледж и ИТ-институт.

По данным профильного департамента, за последние два года в регионе в сфере ИТ-технологий создано 80 малых и средних предприятий, 50 из которых имеют аккредитацию Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. ИТ-специалисты, как никто, востребованы на рынке труда.

Проект «Код будущего» дает реальную возможность получить интересную, востребованную специальность.

Фото Николая Пушилина.

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