Когда школьнику стоит задуматься о выборе будущей профессии: мнение педагога

В Курганской области отзвенели выпускные звонки и вчерашние школьники отправились покорять вузы. К этому моменту выпускники уже должны определиться с будущей профессией, считает учитель биологии курганской гимназии №32 Ирина Иванова.

По ее мнению, школьнику стоит задумываться о выборе будущей профессии еще в раннем детстве. “Конечно, речь не идет о выборе вуза или должности в 5 лет. Развитие интересов, склонностей, навыков, представлений о профессиях, воспитание уважения к труду - забота родителей. После окончания 9-го класса ребенку и семье предстоит выбор профиля обучения в старшей школе или обучения в колледже - это серьезное решение, которое влияет на выбор будущей профессии. Я работаю в профильных медицинских классах и вижу, как могут кардинально измениться намерения ребенка за два последних года школьного образования”, - отметила она.

Утвердиться в правильном выборе будущего дела жизни помогает практика, делится опытом Ирина Иванова. “Для поступления в вуз необходимо предъявить определенный набор результатов ЕГЭ по предметам. Выбор предмета - ответственное дело, ведь много экзаменов сдать на хорошие баллы невозможно, нужно выбрать те, что дадут возможность поступить на выбранную специальность. В наших медицинских классах большую часть внеурочной деятельности составляет погружение во врачебную профессию: посещение лечебных учреждений, курс первой медицинской помощи, встречи со студентами медуниверситетов и практикующими врачами, работа в волонтерском отряде "Макрофаг". Все это позволяет ребятам сделать более осознанный выбор места обучения после школы”, - рассказала педагог.

Она отметила, что ее выпускники сегодня учатся в медицинских университетах Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Екатеринбурга, Самары, Челябинска, Тюмени, Новосибирска. “Многие уже работают по специальности в лечебных учреждениях Кургана и других городов”, - рассказала Ирина Иванова.

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