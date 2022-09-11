Когда в квартирах курганцев появится тепло?

После жаркого лета жители Курганской области зябнут и ждут, когда в их квартирах дадут тепло. О нормативных требованиях к началу отопительного сезона в ходе прямого эфира, который сегодня, 14 сентября, провело региональное правительство в своей группе социальной сети «ВКонтакте», рассказал начальник Государственной жилищной инспекции Курганской области Владимир Чупахин.

- Отопительный сезон стартует, когда минимальная температура воздуха будет достигать +8 градусов Цельсия на протяжении пяти дней. Однако органы местного самоуправления могут начать его ранее, издав соответствующее распоряжение. Считаю, что отопительный сезон в Курганской области будет начат в установленные сроки, как это и происходило в предыдущие годы. Мы будем отслеживать данный процесс, поэтому никаких опасений в этом отношении на сегодняшний день у нас нет, - заявил Владимир Чупахин.

Как ранее сообщал «Новый мир», на сегодняшний день готовность жилого фонда в городе Кургане и районах области к началу отопительного сезона составляет 90%. Госжилинспекция контролирует работу управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций и принимает к отстающим от графика меры воздействия.

- В период запуска тепла в жилой фонд Государственная жилищная инспекция Курганской области организует работу телефонов «горячей линии». Мы будем реагировать на все поступающие обращения. Все, что необходимо для своевременного запуска тепла, мы своевременно выполним и примем соответствующие меры, - пообещал Владимир Чупахин.

Николай Волков.

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