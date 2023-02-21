Количество горожан, воспользовавшихся услугами Маяковки, выросло на 18 370 человек

Заседание Попечительского совета Центральной городской библиотеки им. В. Маяковского прошло сегодня, 21 февраля в администрации Кургана. Уже 23-й год попечители, представляющие различные отрасли экономики Кургана, вместе с библиотекарями совершенствуют культурное пространство города, способствуют продвижению книги и чтения.

По традиции, директор Библиотечной информационной системы Людмила Дорофеева рассказала попечителям о том, как работали городские библиотеки в прошлом году.

За 2022 год количество горожан, воспользовавшихся их услугами, выросло на 18 370 человек и достигло 91 080 пользователей. Они 669, 4 тыс. раз посетили библиотеки или массовые мероприятия, им выдали 1 708 903 экземпляров книг и документов (на 26, 8 тыс. больше, чем в 2021 году).

Директор библиотечной информационной системы города поблагодарила Попечительский совет за активное участие в масштабных мероприятиях, праздниках и проектах, которые реализуют библиотеки.

По словам заведующей ЦГБ им. В. Маяковского Надежды Теребениной, 2022 стал годом открытия двух модельных библиотек - ЦДБ им. Н. Островского - Книжный досуговый детский центр «Оранжевый остров» и экологическая библиотеки №5 им. А. Чехова. Наша первая модельная библиотека Куликова показывает высокий уровень работы, является флагманом по работе с молодежью. В 2022 году библиотека Куликова вошла в двадцатку лучших участников федерального проекта «Гений места».

Ежегодно ЦГБ им. В. Маяковского выступает организатором и официальной площадкой для проведения всероссийских акций, которые пользуются большой популярностью среди горожан: «Тотальный диктант», «Открой рот», «Экономический диктант» и многие другие.

В этом году библиотека Маяковского отмечает свой 75-летний юбилей, уже реализуется проект под названием «Если звезды зажигают». Одна из звезд на стенде, который будет размещен в фойе Маяковки, будет посвящен попечителям.

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