Команда КГУ вошла в тройку лидеров окружного конкурса студсоветов общежитий УрФО

В УрФО прошёл конкурс на лучший студсовет общежитий вузов.

На базе детского лагеря «Янтарный» соревновались восемь команд из разных регионов. Студенты представили визитные карточки студсовета, видеоклипы на тему «Жизнь студента в общежитии», поучаствовали в биатлоне для капитанов. Также им предстояло пройти «Правовое ориентирование», «Проектирование», «Заседание студенческого совета» и «Квиз».

В число организаторов вошла Первичная профсоюзная организация студентов КГУ. На закрытии участников поздравил председатель ППОС КГУ Денис Осинцев, который отметил, что в течение выходных ребята нашли новых друзей и знакомых, зарядили всех положительными эмоциями.

Председатель культурно-массовой комиссии профкома КГУ Диана Колбанова также поехала на конкурс в роли организатора. «Было немного волнительно, так как на моей памяти это первый окружной конкурс в нашем городе. Хотелось, чтобы все прошло на высоком уровне, чтобы участники, гости и жюри были довольны. И у нас все получилось, судя по обратной связи от ребят», - поделилась Диана Колбанова.

Девушка проводила вечернее мероприятие «Голос моей Общаги», которое состояло из четырёх этапов: прослушивание команд, дуэты, поединки и финал. Председатель культурно-массовой комиссии отметила само открытие конкурса: «Ребята не были знакомы между собой и очень волновались перед началом конкурсных испытаний. Было интересно за ними наблюдать. Я поддерживала и понимала ребят, потому что в прошлом году тоже была участником этого конкурса. А ещё было очень радостно и приятно видеть команды, с которыми мы уже встречались. Несмотря на конкурс и некую конкуренцию все ребята подружились и поддерживали друг друга.Это главное».

По итогам конкурсных испытаний «золото» забрала команда из Тюменского индустриального университета. Ребята получили 10 тысяч рублей и в качестве победителей окружного этапа рекомендованы для участия во Всероссийском конкурсе студенческих советов общежитий.Второе место завоевали студенты Уральского государственного экономического университета. Они получат 5 тысяч рублей.

Лауреатами третьей степени стали представители Курганского государственного университета. Вместе с дипломом им вручили сертификат на 3 тысячи рублей. Наши ребята особенно отличились в «Правовом ориентировании» и «Биатлоне».

Фото из группы «ВКонтакте»«Конкурса студенческих советов общежитий УрФО».

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