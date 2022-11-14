Команда курганских гимназистов стала призёром уральского чемпионата по экономике

В прошедшие выходные команда учащихся 31-ой гимназии«Хомяки Баффета»стала призёром уральского чемпионата по предпринимательству и экономике.

Необычное название участники объяснили так: баффет - это экономист, а хомяки - неопытные инвесторы.

По информации гимназии № 31 города Кургана, опубликованной в социальной сети «Вконтакте», всего в региональном этапе приняли участие 32 команды из разных городов Уральского федерального округа. Они были поделены на три большие группы. Три команды (по одной из каждой группы) стали победителями, среди них оказались и курганские школьники. Представители гимназии № 31: Егор Кокшаров, Всеволод Жевлаков, Андрей Яковлев и Вера Дружинина стали призерами по бизнес-направлению.

Курганские гимназисты смогли справиться со всеми заданиями.

Кейс-чемпионат - не только соревнование, но и обучение, развитие универсальных для любой профессии навыков, первый шаг к предпринимательству и развитию своего бизнеса.

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