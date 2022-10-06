Команда курганского губернатора Вадима Шумкова «убила» сразу трех зайцев

В Курганской области зафиксирован рекордно низкий уровень регистрируемой безработицы – 1,2% от экономически активного населения. За последние три десятилетия такого никогда не было. Об этом «Новому миру» сообщил начальник Главного управления по труду и занятости населения Курганской области Игорь Ксенофонтов.

- На начало 2022 года уровень регистрируемой безработицы был несколько выше и составлял 1,9%. Нам удалось его снизить, в том числе благодаря инициативам главы региона. Например, получила широкое распространение практика организации общественных и временных работ. Граждане стали активно пользоваться возможностью пройти бесплатное профессиональное обучение и переобучение. В итоге на одного безработного у нас сейчас приходится в среднем две вакансии. Рабочие руки буквально нарасхват! – утверждает Игорь Ксенофонтов.

Улучшение ситуации на рынке труда эксперты связывают с подъемом экономики, который наблюдается в Зауралье. После прихода на пост губернатора Вадима Шумкова для бизнеса стали доступны многочисленные меры государственной поддержки. Всего их на данный момент предоставляется более 50-ти. Многие из них реализуются по поручению главы региона и являются беспрецедентными – подобных нет ни одном другом субъекте Российской Федерации.

Одной из самых популярных у предпринимателей мер господдержки является возмещение части затрат на уплату первого взноса при заключении договора лизинга на поставку новой техники и оборудования (до 50% от суммы первоначального взноса). Также со стороны бизнес-сообщества востребованы такие меры поддержки, как компенсация до 50% затрат на техприсоединение производственных объектов к коммунальным сетям и компенсация до 50% затрат при возведении промышленниками быстровозводимых производственных помещений модульного и арочного типа.

Благодаря этому расширяются действующие и открываются новые производства, следовательно, растет потребность в кадрах. Работодатели вынуждены конкурировать между собой за квалифицированных специалистов и привлекать их к себе за счет предложения более высокой, чем у других, заработной платы. Тем самым команда Вадима Шумкова добивается сразу трех целей – роста экономики и налоговых отчислений в бюджетную сферу, а также повышения благосостояния зауральцев.

Николай Волков.

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