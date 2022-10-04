Команда спасателей из Кургана успешно выступила на соревнованиях в Тюмени

Юнармейцы и кадеты школ №75 и №23 города Кургана, которые входят в команду спасателей «Маяк», заняли первое место среди молодёжных отрядов спасателей-общественников.

Соревнования «Юный спасатель» проходили в Тюменской области. Участвовали 18 команд, в составе каждой шестеро юношей и две девушки.

По информации Главного управления МЧС по Тюменской области, курганцы показали хорошие результаты в таких видах как: поисково-спасательные работы, кросс, комплексно-силовые упражнения, ночной поиск пострадавшего, альпинизм, туристические навыки. Нашей командой руководили профессиональные спасатели ГКУ «Служба спасения Курганской области».

По итогам соревнований участникам присвоены спортивные разряды.

Фото предоставлено Главным управлением МЧС России по Тюменской области.

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