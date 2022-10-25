Командир курганского СОБРа рассказал студентам об особенностях службы

В библиотеке имени А.К. Югова студенты кафедры журналистики и массовых коммуникаций Курганского госуниверситета пообщались с командиром специального отряда быстрого реагирования управления Росгвардии по Курганской области, участником военной спецоперации на Украине Александром Асямоловым.

Он рассказал об особенностях службы, о подвигах коллег и об истории курганского специального отряда быстрого реагирования (СОБРа).

В 1993 году в Курганской области образовался спецотряд быстрого реагирования. Его возглавил Евгений Родькин. 6 марта 1996 года курганский СОБР с командиром отправился в командировку в Чечню. Во время ожесточённого боя с чеченскими боевиками Родькин погиб. Подполковнику милиции Евгению Родькину присвоено звание Героя РФ (посмертно).

За 29 лет в истории курганского СОБРа было много структурных перемен, но задачи остались неизменны – борьба с организованной преступностью, терроризмом. В 2004 году Александр Асямолов стал командиром СОБРа. Главное для него в службе – не рейтинги, а выполнение своей работы так, чтобы не было стыдно ни перед сослуживцами, ни перед семьей.

Защищать Родину бойцы СОБРа готовы и днём и ночью. Александр Асямолов и его сослуживцы доказывают это круглосуточно. Они одними из первых отправились на военную спецоперацию на Украине.

«Мы охраняли населённые пункты, общались с населением, успокаивали, следили за безопасностью, совершали обход подвалов, проверяли документы. Нам было важно сохранить человеческие жизни и инфраструктуру», - поделился Александр Асямолов.

В любой ситуации, сказал герой встречи, важно оставаться человеком. В командировке бойцы курганского СОБРа без лишних слов помогали матерям с младенцами, пенсионерам и не забывали про брошенных домашних питомцев, заботились и подкармливали.

Эти искренние истории не оставили равнодушными гостей Юговки. Но в воздухе витал вопрос, и он был задан: «Вам тяжело было?»

«Тяжело? Непросто. Смелый не тот, кто не боится, а тот, кто может преодолеть свой страх», - ответил Александр Асямолов.

Беседа длилась почти 2 часа. За это время Александр Александрович и гости Юговки успели обсудить важные исторические события, патриотическое воспитание молодёжи. В конце встречи Александр Асямолов пожелал всем верить в лучшее.

Фото Курганской областной универсальной научной библиотеки им. А.К. Югова.

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