Командир воинской части поблагодарил губернатора Вадима Шумкова за помощь

В сложный для всех нас момент глава региона нашёл время и силы не только вникнуть в проблему, но и найти решение.

Командир войсковой 232 гвардейской реактивной артиллерийской бригады гвардии подполковник Абузаров направил благодарность в адрес губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

Командир воинского подразделения отметил, что в лице главы региона, командование видит единомышленника, неравнодушного к вопросам жизнедеятельности Российских Вооруженных Сил, возрождению их былой славы и мощи.

«Выражаю искреннюю признательность Вам и вашему коллективу за активное участие в военно-шефской деятельности и поддержку войсковой части 31643», - говорится в благодарности.

Командир батареи поблагодарил Вадима Шумкова за отзывчивость, внимание и понимание, за то, что в сложный для всех нас момент глава региона нашёл время и силы вникнуть в проблему и найти решение.

В свою очередь, губернатор Шумков написал в своем телеграм-канале о том, что правительство Курганской области несколько раз помогало военной части, работающей на территории СВО в непростых условиях.

«Приятно. Но эта благодарность в одинаковой мере обращена ко всем, кто принимал участие. Спасибо всем, кто понимает и поддерживает», - отметил глава региона.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.