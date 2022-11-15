Коммунальные службы Кургана в 2 часа ночи вышли на расчистку улиц

Со вчерашнего вечера в Кургане идёт снег. Бригады Специализированного дорожного предприятия в 2 часа ночи вышли на расчистку проезжих частей. Ночью на улицах города работало 8 комплексных дорожных машин и 11 тракторов, которые проводили расчистку по закреплённым маршрутам, сообщила пресс-служба администрации города Кургана.

В первую очередь уборка снега проходит на магистральных улицах города и улицах с движением общественного транспорта. Уборка междворовых территорий и второстепенных улиц проходит после этого. В данный момент на улицах Кургана работает 9 комплексных дорожных машин, 12 тракторных щёток, 2 многоцелевых коммунально-строительных машины, 2 самосвала, а также 16 тракторных щёток осуществляют механизированное подметание улиц. В ручном режиме работают ещё 45 человек МУП «СДП». Помимо уборки снега коммунальные службы обрабатывают опасные участки противогололёдными материалами. Как мы писали ранее, перед началом зимнего периода их закупили в необходимом количестве.

Рабочие ООО «Астра-М» ведут расчистку на тротуарах – задействовано 11 единиц техники. Кроме того, 6 специальных машин обрабатывают тротуары противогололёдными материалами. Дополнительно пешеходные переходы очищаются 42 рабочими в ручном режиме. С 11 утра бригады предприятия приступили к механизированной очистке дороги в микрорайонах Заозёрный и Рябково. Также снег будут убирать на закреплённых мостах и путепроводах.

Руководителям управляющих компаний были разосланы письма и телефонограммы от департамента ЖКХ с указанием принять все необходимые меры по своевременной очистке дворовых территорий от снега, качественной уборке от наледи подходов к подъездам, крылец, тротуаров, дворовых проездов.

Синоптики предупреждают о сохранении неблагоприятной погоды в ближайшие дни. Поэтому работы по уборке и содержанию улиц и дворовых территорий Кургана будут организованы в круглосуточном режиме.Власти города призывают горожан быть осторожными и внимательными на улице и при пользовании личным транспортом.

Фото Николая Пушилина.

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