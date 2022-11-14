Компания Евтушенкова поддержит зауральских студентов стипендиями

Благотворительный фонд АФК «Система», в которую входит фармацевтическая компания «Биннофарм Групп», владеющая 46,5 % акций курганского фармпредприятия ОАО «Синтез», до конца 2023 года направит более 50 млн рублей на реализацию стипендиальных программ для старшеклассников и студентов. В дальнейшем предполагается масштабировать стипендиальную поддержку молодежи.

С марта 2022 года стипендию выплачивает студентам 3-4 курсов Курганского промышленного техникума по специальности «Биохимическое производство». В феврале следующего года пройдет очередной конкурс на получение данной стипендии.

Ранее «Система»запустила сразу несколько стипендиальных программ для школьников и студентов, в том числе собственную стипендиальную программу в рамках всероссийского профориентационного и образовательного проекта«Лифт в будущее»для учащихся школ, колледжей и вузов в возрасте от 14 до 22 лет.

«Мы не понаслышке знаем, как сложно бывает найти нужных специалистов, особенно в регионах. Более того, отлично понимаем, что на определенные специальности молодые люди могут идти учиться неохотно, считая, что глобальных карьерных перспектив их направление обучения не предполагает. Именно поэтому наша компания совместно с АФК «Система» реализует проекты, направленные на поддержку обучающихся и молодых специалистов. Помимо работы со студентами, «Биннофарм Групп» ведет работу и со школьниками, предлагая им решать задачи, связанные с реальными процессами, протекающими в компании. Это будущее нашей фармацевтики, и имеет смысл вкладываться в него уже сейчас», - заявил генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов.

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