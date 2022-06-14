Компания «Фруктолайн»: здоровье и радость людям!

Валерия Швыркова, маркетолог ООО «Фруктолайн», Москва:

– Мы очень рады, что после изрядно надоевшей всем пандемии эстафета в Кургане возобновилась, что в ней поучаствовало более тысячи девушек и юношей, а мы вновь стали непосредственными участниками этого заметного и яркого в регионе события. Поддерживать спорт и тем более подрастающее поколение – для нас принципиально важно. Поэтому, получив предложение от организаторов этого соревнования, мы охотно его приняли. К тому же генеральный директор предприятия «Фруктолайн» Роман Сергеевич Шестак ни на минуту не задумывался и сразу согласился оказать столь массовому спортивному празднику посильную спонсорскую поддержку. Кстати, сотрудничество с эстафетой на протяжении ряда лет уже стало хорошей и доброй традицией. И не раз мы слышали в адрес нашей фирмы, основные производственные мощности которой сконцентрированы в Кургане, самые теплые слова от участников соревнований, которым нравится предлагаемая им продукция, а её вкусовые качества придают дополнительные силы и бодрость. Ведь миссия компании – дать здоровье и радость людям, производя отличные соки, нектары, напитки. При этом наше ключевое преимущество кроется в том, что при изготовлении продукции мы используем только натуральные компоненты, воду глубокой очистки и самое высококачественное сырье от известных мировых производителей – Нидерландов, Бразилии, Греции. ЮАР, Ирана. Контроль качества осуществляется на всех этапах производства. К тому же вся продукция ООО «Фруктолайн» сертифицирована и рекомендована для питания детей с трёхлетнего возраста.

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