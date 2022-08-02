Компания «Курганлеспром» начала выпуск биотоплива

«Мы написали заявление, составили бизнес-план на проект, встали на его ведение, комиссия приняла положительное решение, - рассказывает заместитель ООО «Курганлеспром» Михаил Болтнев. - Компания проплатила первоначальный взнос пять миллионов рублей. Когда завод приехал сюда, мы его запустили, отчитались в Фонде поддержки, и получили субсидию от правительства области - 4,3 миллиона рублей. Это очень существенно для предприятия».

Всю производственную линию по изготовлению гранул предприятие получило в конце прошло года из Нижнего Новгорода. Пару месяцев ушло на монтаж оборудования и пусконаладку. На полную мощность новый завод в Кургане вышел с начала апреля. Для производства специальных гранул – пеллет используются отходы деревообработки. Прежде эти опилки предприятие отвозило в животноводческое хозяйство на подстилку коровам. Когда приняли решение заняться выпуском пеллет, сырьё стали оставлять себе. Запасы, которые накапливали, чуть ли не в течение года, изработали буквально за два месяца. Сейчас у «Курганлеспрома» уже есть договорённость с другими деревообрабатывающими компаниями о поставке опила для производства биотоплива.

«Предприятия, которые занимаются деревообработкой, хоть они вроде бы и наши конкуренты, но в большинстве своём мы дружим и понимаем, что принимая у них отходы производства, облегчаем им работу, - поясняет Михаил Иванович. – У нас свои отходы накапливались, и мы не знали, куда их девать. Возили их в Глинки. Это такая составляющая, которая подтягивала предприятие в расходах. Теперь мы её исключили. Всё, что остаётся от основного лесопиления идёт в работу. Нет лишних операций. В цехе стоит приёмный бункер. Мы сразу забираем из-под пилорам опил и направляем на производственную линию».

Для Кургана это первое подобное производство. Эффективность биотоплива очень высокая. Эквивалент теплоодачи больше, чем у каменного угля. Для использования пеллет требуется специальное оборудование, которое автоматически и дозировано подаёт гранулы в котёл. Не везде оно есть, поэтому рынок сбыта своей продукции «Курганлеспром» ещё продолжает формировать.

«На сегодня у нас один крупный потребитель из Челябинска, который встал на постоянный забор продукции. В стадии переговоров отношения с ещё двумя потребителями, которые будут работать на Курганскую область, - сообщил Михаил Болтнев. - Они будут закупать наше биотопливо для своих котлов. В Половинском и Звериноголовском районах очень много котельных именно с автоматическими пеллетными котлами поставлены на школы, детсады и т.д.».

Объёмы производства впечатляют - от трёх до трёх с половиной тонн пеллет за одну смену. Расфасовка - по полтонны в биг бэги для промышленных предприятий и в мешки по тридцать килограммов для частников. Линию по выпуску биотоплива «Курганлеспром» продолжает наращивать. Сейчас здесь ставят дополнительный бункер для приёма опила от других предприятий.

«У нас ещё есть отходная составляющая – срезка горбыль. Поэтому в планах предприятия запустить участок дробления этих отходов и тоже запустить их в эту линию. Тогда мы будем, практически, как японцы работать безотходно, - с улыбкой говорит замдиректора компании. - Горбыль это отход. Те, кто занимается лесопереработкой, стремятся, не то чтобы его продать, а даже кому-нибудь отдать. Бывает, горы накапливаются. Этот отход и пожароопасен и места много занимает. То есть, здесь мы дополнительно ещё решим задачу».

Сейчас «Курганлеспром» - региональный лидер в сфере производства высококачественных пиломатериалов. Ассортимент продукции очень большой - различные виды досок, бруса, кругляк, шпалы, всевозможная «столярка». На предприятии трудится тридцать пять человек. Расширение производства потребует увеличения штата, создания новых рабочих мест.

Константин Сапунов. Фото Николая Пушилина.



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