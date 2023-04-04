Кому в Курганской области полагается бесплатная вакцина от энцефалита?

Со сходом снежного покрова в природе активизируются клещи. Биологи говорят, что в эту пору они особенно опасны (наверное, голодны и свирепы после зимней спячки). Следовательно, возрастает опасность заражения клещевым энцефалитом. Как проходить вакцинацию от этого заболевания? И для кого она проводится бесплатно? На эти вопросы в ходе сегодняшнего прямого эфира, который провел Центр управления регионом, ответил первый заместитель директора Департамента здравоохранения Курганской области Назар Шевченко.

- Бесплатная вакцинация от клещевого энцефалита проводится по эпидемиологическим показаниям гражданам, которые проживают в эндемичных районах (районах распространения болезни. – Прим. ред.). За счет средств областного бюджета вакцина закупается для детей, работников государственных учреждений, которые имеют риск заражения (в данном случае – для ветеринаров и лесников), а также для призывников, - сообщил первый замдиректора регионального Департамента здравоохранения.

Остальным гражданам нужно приобретать вакцину на свои деньги. Купить ее можно в аптеке. Стоимость, по сведениям Назара Шевченко, – порядка 440 рублей. Но предварительно нужно сходить на прием к врачу и убедиться, что у вас нет противопоказаний к вакцинации. Сама постановка вакцины, то есть непосредственно укол, делается в медицинском учреждении бесплатно.

- Вакцинация проводится по схеме. Классическая – первая прививка, повторная (через 3-5 месяцев) и завершающая (через год). Вторая схема – первая прививка, повторная (через месяц) и ревакцинация (через год). Ревакцинацию нужно проводить каждые 3 года, - посоветовал Назар Шевченко.

Николай Волков.

Фото с сайта freepik.com

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