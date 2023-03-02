Конец недели подарит курганцам много интересных спортивных зрелищ

Курганцев в конце этой недели ожидает много интересных спортивных зрелищ, главными среди которых станут чемпионат по мотогонкам на льду и выступление в плей-офф команды «Зауралье».

А теперь все по порядку.

В курганском бассейне «Олимп» 2 и 3 марта пройдет первенство Курганской области по плаванию среди юношей и девушек 2005 года рождения и младше.

Жителей региона приглашают на лыжные гонки 3 и 4 марта, которые состоятся в Центре зимних видов спорта в микрорайоне Увал.

В субботний день, 4 марта Ледовый дворец имени Н.В. Парышева приглашает болельщиков на принципиальный матч серии плей-офф Кубка Владимира Петрова сезона 2022-2023годов на котором встретятся хоккейные команды «Зауралье» и «Нефтяник» из Альметьевска.

В этот же день курганцы смогут побывать в ледовой арене «Юность» на первенстве области по хоккею среди детских и юношеских команд.

Еще одно важное спортивное событие пройдет в Шадринске 4 и 5 марта, где будут проходить 7 и 8 этапы командного чемпионата России (Суперлига) по мотогонкам на льду. У шадринцев, кстати, есть неплохие шансы войти в тройку лучших мотогонщиков России.

И, наконец, 5 марта, в воскресенье, курганцев ждут в Спортивном комплексе имени Горбенко на чемпионат и первенство Курганской области по фитнес-аэробике.

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