Конкурс в Военный учебный центр КГУ – на 108 мест претендовали 250 студентов

Для открытия Военного учебного центра Курганского госуниверситета была проделана огромная работа. Большую помощь вузу в этом оказали правительство Курганской области и зауральские предприятия. Об этом сегодня, 2 сентября, на торжественной церемонии открытия центра заявила ректор КГУ Надежда Дубив.

- Все понимают, какую значимость Военный учебный центр имеет для университета и всего региона. Примечательно, что он открывается в корпусе, в котором прежде действовала военная кафедра Курганского машиностроительного института. За 30 лет своего существования она подготовила свыше 6500 офицеров запаса, - сообщила ректор КГУ.

Пройти обучение в Военном учебном центре могут все студенты. Правда, для зачисления им придется выдержать серьезную конкуренцию – в этом году на 108 мест претендовали две с половиной сотен желающих (конкурс 2,5 человека на место).

- Критериев отбора несколько. Первый – высокая учебная успеваемость, только на «хорошо» и «отлично». Второй критерий – успешное прохождение медицинской комиссии. И третий – хорошая физическая подготовка, - пояснила Надежда Дубив.

Занятия в Военном учебном центре будут проходить по субботам с девяти часов утра до шести часов вечера. Затем курсантов будут ждать месячные полевые сборы, в ходе которых они должны будут подтвердить полученные военные знания и умения. При положительном исходе ребятам будет присваиваться звание солдата или сержанта. От прохождения годовой срочной службы они будут освобождены.

Николай Волков.

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