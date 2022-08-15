Константин Малышев: «Все, что нас окружает, создано руками строителей»

Профессия строителя берет свое начало тысячи лет назад. Благодаря людям этой специальности цивилизация начала активно развиваться. Такое мнение на праздновании Дня строителя, который прошел в Центральном парке культуры и отдыха города Кургана 14 августа, высказал заместитель губернатора Курганской области Константин Малышев.

- Все, что нас окружает, все, к чему мы привыкли, все то, на что мы даже перестаем обращать внимание: дороги, мосты, здания, в которых мы трудимся, дома в которых мы живем, свет и тепло в наших квартирах, детские сады и школы, больницы и искусственные сооружения, улицы и целые города – все это создано инженерной мыслью и руками строителей, - заявил заместитель главы региона.

По его словам, сегодня строительный комплекс, как и вся российская экономика, переживает новые времена. Мы отказываемся от внешней зависимости. Мы внедряем собственные технологии, начинаем применять новые материалы и оборудование.

- Все это было бы невозможно без наших ветеранов. Отдельные слова благодарности и низкий поклон за их многолетний труд и богатый опыт, бережно переданный новым поколениям. Вы являетесь залогом поступательного движения вперед и успеха ваших преемников, - убежден Константин Малышев.

Строительная отрасль активно развивается, а вместе с ней бурно развивается и Курганская область. Заместитель губернатора уверен, что наши строители будут являться мощнейшим локомотивом нашего поступательного и уверенного движения вперед.

- Дорогие строители! Поздравляю вас с праздником! Желаю вам, вашим семьям и вашим близким здоровья и жизненного оптимизма! С праздником!!! – завершил свое выступление Константин Малышев.

Николай Волков.

Фото пресс-службы губернатора Курганской области.

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