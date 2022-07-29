Контроль, проверка и профработа в сфере оборота гражданского оружия в Зауралье.

Вместе с нашим собеседником — временно исполняющим обязанности Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Курганской области Владимиром Серебряковым - обсудим вступившие в силу и грядущие изменения законодательства и поговорим о том, как в нашем регионе сотрудники Росгвардии выявляют и пресекают нарушения в сфере оборота гражданского оружия.

- Владимир Геннадьевич, широко известно, что Зауралье является охотничьим краем. Сколько у нас проживает владельцев оружия?

- В Курганской области на учете в территориальных подразделениях лицензионно-разрешительной работы Росгвардиисостоит более 25 тысяч владельцев гражданского оружия, у которых в собственности имеется свыше 45 тысяч единиц оружия.

- Как сегодня осуществляется контроль за владельцами гражданского оружия? Какие меры безопасности принимаются по линии контроля за оборотом оружия?

- Одна из основных форм контроля - проверки условий сохранности оружия и патронов по месту жительства владельца оружия.

Совместно с другими силовыми ведомствами региона в текущем году по месту жительства уже проверено более 22 тысяч владельцев оружия, что составляет свыше 91% от их общего количества. По результатам проверочных мероприятий у граждан выявлено порядка 650 нарушений, изъято более 600 единиц оружия, в том числе 45 единиц незаконно хранящегося оружия.

По всем фактам выявленных нарушений приняты соответствующие меры, составлены административные материалы.

Также внеплановые проверки владельцев оружия по месту жительства осуществляются в рамках проведения оперативно-профилактических мероприятий.

- Какие нарушения правил оборота оружия наиболее часто допускают граждане?

- Наиболее распространенным является нарушение гражданами сроков обращения за продлением разрешений (лицензий) на оружие (70%). В соответствии с законодательством, гражданин обязан обратиться за продлением разрешительных документов не позже, чем за месяц до окончания срока окончания их действия.

На втором месте — нарушения правил хранения оружия (30%). Оружие и патроны к нему должны храниться в металлическом ящике, закрываемом на замок, в недоступном для посторонних лиц месте. Несоблюдение или пренебрежение этими правилами может привести не только к хищению оружия, но и к другим более тяжким последствиям.

- Мы подошли к основной теме разговора. В нашей стране ужесточили контроль за оборотом оружия, и большинство поправок вступили в силу. Расскажите, пожалуйста, что теперь ожидает недобросовестных владельцев оружия?

- Во-первых, с 9 июля 2021 года действуют изменения, внесенные в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

А именно: до одного года увеличился срок давности привлечения к административной ответственности за правонарушения в сфере оборота оружия. Данная мера призвана обеспечить неотвратимость наказания за указанные правонарушения, которые характеризуются повышенной степенью общественной опасности.

Установлена административная ответственность за невыполнение законного требования или воспрепятствование осуществлению законной деятельности должностного лица Росгвардии (дополнены указанными нормами статьи 19.4 и 19.5 КоАП РФ).

Также более строгое наказание последует, если нарушение правил оборота оружия повлекло его утрату.

Кроме того, вступили в силу изменения, внесенные в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Российской Федерации.

Справочно: В частности, незаконный сбыт огнестрельного оружия выделен в качестве самостоятельного тяжкого состава преступления (В прежней редакции квалифицировалось как преступление средней тяжести).

Более строгое наказание установлено за незаконный оборот крупнокалиберного огнестрельного оружия (калибром свыше 20 мм) — от 3 до 10 лет лишения свободы.

К особо тяжкому составу преступления также отнесены деяния, связанные с незаконным сбытом взрывчатых веществ или взрывных устройств. Максимальное наказание в виде лишения свободы увеличено с 5 до 11 лет.

Установлена уголовная ответственность и за незаконное изготовление и сбыт пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж.

А с 29 июня 2022 года в своей деятельности мы руководствуемся Федеральным законом от 28 июня 2021 года № 231-ФЗ, который внес изменения в Закон «Об оружии» и отдельные законодательные акты РФ.

То есть, с 29 июня 2022 года устанавливаются дополнительные условия, исключающие выдачу лицензий на приобретение оружия лицам, привлеченным к уголовной ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом оружия, а также привлеченным к административной ответственности за совершение наиболее грубых административных правонарушений. Также оружие не смогут приобрести граждане, которым не исполнился 21 год.

Хочу отметить, что данный Федеральный закон содержит нормативные правовые предписания, сохраняющие за гражданами право владения оружием на условиях, действовавших до вступления его в силу. То есть если, гражданин владеющий оружием на законных основаниях, после вступления в силу изменений попадет под одно из условий, исключающее владение оружием, то имеющиеся у него разрешения (лицензии) на его хранение аннулированы не будут.

Необходимо учитывать, что подписанные Президентом Российской Федерации поправки добавляют владельцам оружия ряд обязанностей. Это касается незамедлительного информирования правоохранительных органов об утрате оружия, уведомления о продаже или дарении списанного оружия. Кроме того, владельцы обязаны представлять оружие для осмотра, обеспечивать доступ к местам его хранения в целях контроля за его оборотом. Также владельцы огнестрельного оружия, подлежащие периодической проверке знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием, обязаны представлять документы, подтверждающие прохождение ими проверки.

- А можно более подробно рассказать про условия, которые с

29 июня 2022 года будут являться основанием для отказа в выдаче лицензии на приобретение оружия?

- С момента вступления в силу Федерального закона № 231-ФЗ, право на приобретение гражданского оружия будут иметь граждане, достигшие возраста 21 года, за исключением граждан, уже получивших допуск к оружию: военнослужащие и сотрудники силовых ведомств, сотрудники ведомственной и частной охраны, спортсмены, занимающиеся стрелковыми видами спорта, а также граждане, относящиеся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, ведущих традиционный образ жизни, осуществляющих традиционное хозяйствование и занимающихся традиционными промыслами, а также граждан, занимающихся профессиональной деятельностью связанной с охотой;

Лицензия на приобретение оружия с 29 июня 2022 года не будет выдаваться гражданам:

- имеющим неснятую или непогашенную судимость за умышленное преступление;

- имеющим снятую или погашенную судимость за тяжкое или особо тяжкое преступление, а также за умышленное преступление средней тяжести, совершенное с применением или использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотических средств;

- имеющим снятую или погашенную судимость за умышленное преступление, связанное с незаконным оборотом оружия;

- имеющим снятую или погашенную судимость за преступление террористического характера и экстремистской направленности, а также за преступление, совершенное в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма;

- имеющим снятую или погашенную судимость за умышленное преступление, совершенное с применением насилия в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней);

- два и более раза осужденным за совершение преступления;

- привлеченным к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусматривающего административный арест в качестве одного из видов административного наказания, а также привлеченным к административной ответственности за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, за управление транспортным средством в состоянии опьянения либо передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, - до истечения одного года со дня окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.

- Какие еще появятся в Законе об оружии изменения?

- для приобретения огнестрельного оружия, имеющего сверловку ствола типа «Ланкастер», а также имеющего нарезную (до 140 мм) часть ствола («парадокс») необходим 5-летний стаж владения огнестрельными гладкоствольным оружием;

- для приобретения в целях самообороны или охоты многозарядного огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия (имеющего магазин или барабан) необходимо владеть гражданским длинноствольным огнестрельным оружием, имеющим не более двух стволов, не менее двух лет;

- все обращенное в государственную собственность оружие, в том числе конфискованное и выморочное, будет уничтожаться Росгвардией.

Также основанием для аннулирования и изъятия разрешительных документов будет являться неисполнение лицом, владеющим на законном основании оружием, обязанности по представлению оружия для осмотра или предоставления доступа к местам его хранения должностным лицам органов, уполномоченных осуществлять контроль за оборотом оружия;

- А как по новым правилам организовано взаимодействие Росгвардии и медицинских учреждений?

- Да, действительно, изменения коснулись и порядка межведомственного взаимодействия между медицинскими организациями, Минздравом России и Росгвардией по обмену сведениями о владельцах оружия и результатами медицинских освидетельствований.

С 1 марта 2022 года Росгвардия наделена правом доступа к единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения, где будет формироваться реестр медицинских заключений. То есть с гражданина снимается обязанность предоставления медицинских документов в подразделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.

В свою очередь медицинская организация будет обязана проинформировать гражданина о результатах медицинского освидетельствования, о передаче информации в реестр единой государственной информационной системы здравоохранения, а также выдать гражданину по его просьбе выписку о результатах медицинского освидетельствования.

- Если гражданин решил приобрести оружие. С чего он должен начать: куда пойти, к кому обратиться? Каков порядок получения разрешения на оружие?

- Для получения лицензии и разрешения на приобретение, хранение и ношение оружия гражданин подаёт заявление в подразделение лицензионно-разрешительной работы территориального органа Росгвардии. Материалы о выдаче лицензий рассматриваются в срок до одного месяца, о выдаче разрешения – до двух недель со дня подачи заявления.

Граждане, впервые приобретающие газовое оружие, огнестрельное бесствольное оружие самообороны отечественного производства, сигнальное оружие либо приобретающие огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие в целях самообороны, для получения лицензии на их приобретение должны предоставить следующие документы:

заявление установленной формы с указанием паспортных данных, адреса места жительства, сведений об имеющемся оружии;

две фотографии 3х4;

документы о прохождении соответствующей подготовки и периодической проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием.

Данные документы подаются также при продлении срока действия лицензии или разрешения.

- Сколько единиц оружия можно приобрести?

- Общее количество приобретенного гражданином Российской Федерации охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом не должно превышать пяти единиц, спортивного огнестрельного оружия с нарезным стволом - пять единиц, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия - пять единиц, огнестрельного оружия ограниченного поражения - две единицы, охотничьего метательного стрелкового оружия - пять единиц. После покупки оружия его нужно зарегистрировать в подразделениях лицензионно – разрешительной работы по месту жительства в двухнедельный срок с даты приобретения оружия.

- Какое оружие можно приобрести без разрешения на хранение и ношение оружия?

Согласно ФЗ «Об оружии» (ст.13) без лицензии можно приобрести:

1.Аэрозольное средство со слезоточивым газом (баллончик).

2.Электрошоковое устройство.

3.Сигнальный револьвер.

4.Пневматическое оружие, дульная энергия которого не превышает 7,5 Дж, калибром до 4,5 мм включительно.

- Подать заявление на оформление лицензии можно ведь через портал Единых государственных услуг?

- Да, заявления о предоставлении государственных услуг в сфере оборота оружия, частной детективной и охранной деятельности подаются и принимаются через Единый портал государственных и муниципальных услуг. При этом обратившимся предоставляется скидка 30% на оплату госпошлины. Граждане активно пользуются электронным способом подачи заявлений. В текущем году в подразделения лицензионно-разрешительной работы поступило свыше 9 тысяч обращений и более 98% из них — в электронном виде.

- Раньше граждане могли сдать незаконно хранящееся оружие за вознаграждение. Что-то изменилось?

- На территории области на постоянной основе проводятся мероприятия по добровольной сдаче гражданами незаконно хранящихся предметов вооружения, в том числе за вознаграждение, в рамках региональной государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Курганской области».

Спектр предметов вооружения, которые могут сдавать граждане в правоохранительные органы, довольно широк – от боевого огнестрельного оружия (гранатомет, пулемет, автомат), до охотничьего и газового оружия. Также имеется возможность сдать любые взрывчатые вещества (например, тротиловые шашки, или порох), средства взрывания (детонаторы), патроны к любому оружию и основные части к огнестрельному оружию.

При этом граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся вооружение, освобождаются от административной и уголовной ответственности.

- Как сдать нелегальное оружие? Расскажите о процедуре сдачи оружия.

- Незаконно хранящиеся предметы вооружения сдаются в дежурную часть территориального органа полиции, гражданину выдается квитанция об их приеме.

Основные документы, необходимые для оформления вознаграждения, оформляются полицией (акт технического осмотра оружия или заключение экспертизы, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела).

Гражданами предоставляются:

1. Заявление на выплату вознаграждения (заполняется в ОВД или в подразделении ЛРР).

2. Копии документов:

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);

- паспорт гражданина.

3. Выписка из кредитной организации или банка с указанием лицевого счета, куда будет перечислено вознаграждение (или копия первого листа сберкнижки), с указанием номера отделения банка.

- Каков размер вознаграждения?

За добровольную сдачу незаконно хранящегося боевого оружия (автомата, гранатомета) граждане могут получить вознаграждение в размере 10 тыс. рублей; за сдачу охотничьего оружия с нарезным стволом (в том числе обреза) - 5 тыс. рублей, за гладкоствольное охотничье оружие или огнестрельное оружие ограниченного поражения – от 6 тыс. рублей; за сдачу основных частей к огнестрельному оружию (ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка) - 1000 рублей за одну единицу. За сдачу патронов любого калибра выплачивается вознаграждение 10 рублей за один патрон.

Вознаграждение за сданные предметы вооружения выплачивается с учетом вычета подоходного налога.

- В каких случаях боеприпасы и взрывчатые вещества можно сдать самостоятельно, а в каких – необходима помощь саперов?

- Оружие, пистолеты, патроны, основные части к огнестрельному оружию граждане могут сдать в дежурную часть самостоятельно.

Но вот такие предметы, как мины, снаряды, гранаты самостоятельно извлекать с места обнаружения не следует.

Чтобы исключить малейшую возможность причинения вреда людям, животным (или строениям), в случае находки снаряда, гранаты, мины, других потенциально опасных взрывчатых веществ и предметов, необходимо о своей находке незамедлительно сообщить в ближайшее отделение полиции, они уже примут все необходимые меры.

Так, например, житель Шумихинского района обнаружил ржавый артиллерийский снаряд при разгрузке угля, житель Частоозерского района - при обработке поля. В таких случаях на место обнаружения выезжают специалисты – взрывотехники.

- Давайтенапомним зрителям, куда обращаться.

- Граждане, желающие сдать незаконно хранящееся оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества могут обращаться в дежурную часть отдела полиции по месту жительства или по месту обнаружения предметов вооружения.

Дополнительно информацию можно получить в Центре лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Курганской области по телефону в г. Кургане 8 (3522) 29-26-19.

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