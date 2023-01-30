Крупнейшие курганские заводы ищут более 2 тысяч сотрудников

Региональные ведомства продолжают помогать предприятиям в подборе кадров, а учреждения профобразования - в их подготовке. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Вадим Шумков.

«Провели встречу по набору персонала на три крупнейших завода Кургана. Общими усилиями продолжаем комплектовать персонал. Но ещё требуется 2000 человек. Заработная плата 45 000 - 100 000 рублей. Обучение предприятия проводят самостоятельно. Будем продолжать!", - написал глава региона.

Вакансии размещены на портале "Работа в России", где их можно найти, выбрав регион, либо задав в поиске конкретное название предприятия. Информация представлена также на ресурсах главного управления по труду и занятости населения региона, и в службах занятости по месту жительства.

Контакты двух крупных оборонных предприятий, которые нуждаются в сотрудниках.

АО "НПО "Курганприбор" - подробности можно уточнить с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:30-13:30) по телефону кадровой службы +7(3522) 443-529 (доб. 2).

Курганский машиностроительный завод - информацию можно уточнить с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00 по телефонам: +7(3522) 471-275, +7(3522) 471-907.