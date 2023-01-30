Крупнейшие монастыри, храмы и подворья Русской православной церкви везут в Курган иконы и травяные сборы

В Кургане с 24 по 30 января будет проходить XIV православная выставка-ярмарка «Добрый свет Рождества».Привезут икону Георгия Победоносца.

Православный проект посвящён светлому празднику Рождества Христова, уточнили в пресс-службе епархии. Здесь можно приобрести иконы, платки, духовную литературу, фермерские продукты, сладости.

Среди участников предстоящей православной выставки-ярмарки в Кургане - Свято-Троицкий монастырь из Сербии.Сербский монастырь Святой Троицы находится высоко в горах в городе Любовия. В нем всего 15 насельников, но обитель, тем не менее, широко известна не только в Сербии, но и по всему миру. Сюда приезжают поклониться особо почитаемым святыням: мироточивой иконе Божией Матери «Скоропослушница» и пророку и Крестителю Иоанна Предтече, чья частица мощей пребывает в монастыре.

Еще один участник православной выставки-ярмарки «Добрый свет Рождества» в Кургане - храм Серафима Саровского (город Южа, Ивановская область).

Выставка будет работать в спорткомплексе имени В.Ф. Горбенко по адресу: город Курган, улица Сибирская, 1с 10:00 до 19:00 часов.

Фото из группы Курганской епархии в соцсети «Вконтакте».

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