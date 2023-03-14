«Крымская весна в Кургане». Афиша

Учреждения культуры подготовили цикл мероприятий, посвященных Дню воссоединения Крыма с Россией.

14 МАРТА

Библиотека им. А.К. Югова.

В 18:00 - концерт Вячеслава Фёдорова-Богатырёва «Русская весна». Платно.

15 МАРТА

Курганский областной художественный музей им. Г.А. Травникова.

С 10:00 начнет работу выставка «Крым глазами художника». Выставка состоит из двух частей. На первом этаже - выставка Г.А. Травникова, отображающая уникальную природу Крымского полуострова. На втором этаже будет размещена выставка работ Н.А. Година¸ отражающая героическую оборону Севастополя, 5+. Платно. Пушкинская карта.

Музей истории города Кургана.

С 10:00 до 18:00 - познавательно - развивающее мероприятие «По следам Тавриды», посвященное 9-ой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Мероприятие включает в себя: рассказ и видеоэксурсию «Рассказы старой амфоры» об истории и природе Крыма, интеллектуальный квиз «Интересные истории Крыма», мастер - класс «Цветущая слива». По заявкам. Платно, 7+.

Библиотека им. А.К. Югова

В 18:00 - концерт «Крымская весна». Свое творчество представят: Образцовый коллектив студия эстрадного вокала «SofiaLove» (руководитель Любовь Лавренчук), Алексей Ющик, Владимир Астафьев, Надежда Аминова, Николай Бардин. Прозвучат стихи и песни Константина Фролова, Яна Марти, Дениса Майданова, Константина Губина, Алексея Ющика. Вход свободный. 12+.

16 МАРТА

Библиотека им.В.Ф. Потанина.

Куйбышева, 43

В 14:00 - телемост «Мы вместе: Крым и Россия».

Вход свободный.

Библиотека им. В.Г. Короленко.

В 11:00 - интерактивная программа «Крым – источник вдохновения». Для учащихся общеобразовательных учреждений г. Кургана. Вход свободный, 12+.

Музей истории города Кургана.

С 10:00 до 18:00 - познавательно - развивающее мероприятие «По следам Тавриды», посвященное 9-ой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Мероприятие включает в себя: рассказ и видеоэксурсию «Рассказы старой амфоры» об истории и природе Крыма, интеллектуальный квиз «Интересные истории Крыма», мастер - класс «Цветущая слива». По заявкам. Платно, 7+.

Курганский областной краеведческий музей.

В 10.00 - экскурсия по выставке «Крым и Россия — вместе!».

Мини-выставка «Крым и Россия - вместе!» расскажет об истории взаимоотношений с Крымским полуостровом с XV века.

Пазл «Путешествие в Крым» познакомит вас с географией полуострова. Выставка располагается на 2 этаже музея, в Зале советской и современной истории. Платно, 6+.

17 МАРТА

Библиотека им.В.Ф. Потанина.

Куйбышева, 43

В 12:30 - информационный круиз «Многоликий Крым».

Вход свободный.

Ул. Криволапова, 50

В 12:30 - информационный круиз «Многоликий Крым».

Вход свободный.

В 14:00 - информ-экспресс «Россия и Крым: прошлое и настоящее». Платно. Пушкинская карта.

Музей истории города Кургана.

С 10:00 до 18:00 - познавательно - развивающее мероприятие «По следам Тавриды», посвященное 9-ой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Мероприятие включает в себя: рассказ и видеоэксурсию «Рассказы старой амфоры» об истории и природе Крыма, интеллектуальный квиз «Интересные истории Крыма», мастер - класс «Цветущая слива». По заявкам. Платно, 7+.

Библиотека им. В.Г. Короленко.

В 11 часов на открытой площадке около библиотеки - информационный час «Воссоединение Крыма с Россией: как было». Вход свободный, 12+.

Курганский областной краеведческий музей.

В 12:00 - экскурсия по выставке «Крым и Россия — вместе!».

Мини-выставка «Крым и Россия - вместе!» расскажет об истории взаимоотношений с Крымским полуостровом с XV века.

Пазл «Путешествие в Крым» познакомит с географией полуострова. Выставка располагается на 2 этаже музея, в Зале советской и современной истории. Платно, 6+.

18 МАРТА

В Доме-музее Кюхельбекера поэтическая гостиная «О тебе, родной край!». Начало в 12:00 часов. Посвящена 80-летию Курганской области и годовщине возвращения Крыма в состав России. Почëтные гости - Герман Травников и Виктор Потанин.

6+. Платно. Пушкинская карта.

Библиотека им. А.К. Югова.

В 14:00 - показ документального фильма «Я – местный. Севастополь». Вход свободный, 12+.

Курганский областной художественный музей им. Г.А. Травникова.

В 12:00 и 14:00 - тематическая лекция «Крымская весна». Занятие включает в себя рассказ об истории праздника, знакомство с произведениями Н.А. Година и Г.А. Травникова, 5+. Платно.

Музей истории города Кургана.

С 10:00 до 18:00 - познавательно - развивающее мероприятие «По следам Тавриды», посвященное 9-ой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Мероприятие включает в себя: рассказ и видеоэксурсию «Рассказы старой амфоры» об истории и природе Крыма, интеллектуальный квиз «Интересные истории Крыма», мастер - класс «Цветущая слива». По заявкам. Платно, 7+.

Дом-музей В.К. Кюхельбекера.

В 12:00 - литературная гостиная ко Всемирному дню поэзии «Тебе, родной край!», где прозвучат стихи зауральских поэтов о Крыме. Платно, 7+.

Библиотека им. В.Г. Короленко.

В 10:00 в рамках работы клуба библиотеки «Тифлокинозал» - видеопоказ фильма «Крымская весна». Вход свободный, 12+.

В 10:30 – обзор информационных материалов «Путешествие по Крыму». Вход свободны, 12+.

В 11:00 – мастер-класс по интуитивной живописи «Крымская весна». Вход свободный, по предварительной записи, 6+.

ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА

Курганский областной Дом народного творчества.

В 13:00 часов главная сцена ЦПКиО. Концертная программа в рамках фестиваля «Крымская весна». С 12:00 до 15:00 часов будут работать ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства и Туристко-информационные центры. На площадке пройдут казачьи забавы, можно будет отведать вкусные блюда и ароматный чай, покататься на лошадях и пони.

Город Далматово.

В 13:00 пройдет концертная программа «Мы вместе». Место проведения - Успенская площадь.

Город Шадринск.

В 13:00 - концерт-акция «Крымская весна России»: с участием народных коллективов города Шадринска. Место проведения - МАУ «Дворец

культуры».

20 МАРТА

Библиотека им. А.К. Югова.

В 15:30 - мультимедийный урок «История Крыма в коллекциях Президентской библиотеки». Вход свободный, 12+.



21 МАРТА

Курганский областной художественный музей им. Г.А. Травникова.

В 10:00 - проведение комплексно-тематического занятия «Крым-капелька России», посвященного воссоединению Крыма с Россией. Занятие включает в себя рассказ об истории праздника, знакомство с произведениями из собрания музея, творческое задание, 5+. Платно.

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