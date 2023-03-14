«Крымская весна в Кургане». Афиша

Учреждения культуры подготовили цикл мероприятий, посвященных Дню воссоединения Крыма с Россией.
14 МАРТА
Библиотека им. А.К. Югова.
В 18:00 - концерт Вячеслава Фёдорова-Богатырёва «Русская весна». Платно.
15 МАРТА
Курганский областной художественный музей им. Г.А. Травникова.
С 10:00 начнет работу выставка «Крым глазами художника». Выставка состоит из двух частей. На первом этаже - выставка Г.А. Травникова, отображающая уникальную природу Крымского полуострова. На втором этаже будет размещена выставка работ Н.А. Година¸ отражающая героическую оборону Севастополя, 5+. Платно. Пушкинская карта.
Музей истории города Кургана.
С 10:00 до 18:00 - познавательно - развивающее мероприятие «По следам Тавриды», посвященное 9-ой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Мероприятие включает в себя: рассказ и видеоэксурсию «Рассказы старой амфоры» об истории и природе Крыма, интеллектуальный квиз «Интересные истории Крыма», мастер - класс «Цветущая слива». По заявкам. Платно, 7+.
Библиотека им. А.К. Югова
В 18:00 - концерт «Крымская весна». Свое творчество представят: Образцовый коллектив студия эстрадного вокала «SofiaLove» (руководитель Любовь Лавренчук), Алексей Ющик, Владимир Астафьев, Надежда Аминова, Николай Бардин. Прозвучат стихи и песни Константина Фролова, Яна Марти, Дениса Майданова, Константина Губина, Алексея Ющика. Вход свободный. 12+.
16 МАРТА
Библиотека им.В.Ф. Потанина.
Куйбышева, 43
В 14:00 - телемост «Мы вместе: Крым и Россия».
Вход свободный.
Библиотека им. В.Г. Короленко.
В 11:00 - интерактивная программа «Крым – источник вдохновения». Для учащихся общеобразовательных учреждений г. Кургана. Вход свободный, 12+.
Музей истории города Кургана.
С 10:00 до 18:00 - познавательно - развивающее мероприятие «По следам Тавриды», посвященное 9-ой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Мероприятие включает в себя: рассказ и видеоэксурсию «Рассказы старой амфоры» об истории и природе Крыма, интеллектуальный квиз «Интересные истории Крыма», мастер - класс «Цветущая слива». По заявкам. Платно, 7+.
Курганский областной краеведческий музей.
В 10.00 - экскурсия по выставке «Крым и Россия — вместе!».
Мини-выставка «Крым и Россия - вместе!» расскажет об истории взаимоотношений с Крымским полуостровом с XV века.
Пазл «Путешествие в Крым» познакомит вас с географией полуострова. Выставка располагается на 2 этаже музея, в Зале советской и современной истории. Платно, 6+.
17 МАРТА
Библиотека им.В.Ф. Потанина.
Куйбышева, 43
В 12:30 - информационный круиз «Многоликий Крым».
Вход свободный.
Ул. Криволапова, 50
В 12:30 - информационный круиз «Многоликий Крым».
Вход свободный.
В 14:00 - информ-экспресс «Россия и Крым: прошлое и настоящее». Платно. Пушкинская карта.
Музей истории города Кургана.
С 10:00 до 18:00 - познавательно - развивающее мероприятие «По следам Тавриды», посвященное 9-ой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Мероприятие включает в себя: рассказ и видеоэксурсию «Рассказы старой амфоры» об истории и природе Крыма, интеллектуальный квиз «Интересные истории Крыма», мастер - класс «Цветущая слива». По заявкам. Платно, 7+.
Библиотека им. В.Г. Короленко.
В 11 часов на открытой площадке около библиотеки - информационный час «Воссоединение Крыма с Россией: как было». Вход свободный, 12+.
Курганский областной краеведческий музей.
В 12:00 - экскурсия по выставке «Крым и Россия — вместе!».
Мини-выставка «Крым и Россия - вместе!» расскажет об истории взаимоотношений с Крымским полуостровом с XV века.
Пазл «Путешествие в Крым» познакомит с географией полуострова. Выставка располагается на 2 этаже музея, в Зале советской и современной истории. Платно, 6+.
18 МАРТА
В Доме-музее Кюхельбекера поэтическая гостиная «О тебе, родной край!». Начало в 12:00 часов. Посвящена 80-летию Курганской области и годовщине возвращения Крыма в состав России. Почëтные гости - Герман Травников и Виктор Потанин.
6+. Платно. Пушкинская карта.
Библиотека им. А.К. Югова.
В 14:00 - показ документального фильма «Я – местный. Севастополь». Вход свободный, 12+.
Курганский областной художественный музей им. Г.А. Травникова.
В 12:00 и 14:00 - тематическая лекция «Крымская весна». Занятие включает в себя рассказ об истории праздника, знакомство с произведениями Н.А. Година и Г.А. Травникова, 5+. Платно.
Музей истории города Кургана.
С 10:00 до 18:00 - познавательно - развивающее мероприятие «По следам Тавриды», посвященное 9-ой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Мероприятие включает в себя: рассказ и видеоэксурсию «Рассказы старой амфоры» об истории и природе Крыма, интеллектуальный квиз «Интересные истории Крыма», мастер - класс «Цветущая слива». По заявкам. Платно, 7+.
Дом-музей В.К. Кюхельбекера.
В 12:00 - литературная гостиная ко Всемирному дню поэзии «Тебе, родной край!», где прозвучат стихи зауральских поэтов о Крыме. Платно, 7+.
Библиотека им. В.Г. Короленко.
В 10:00 в рамках работы клуба библиотеки «Тифлокинозал» - видеопоказ фильма «Крымская весна». Вход свободный, 12+.
В 10:30 – обзор информационных материалов «Путешествие по Крыму». Вход свободны, 12+.
В 11:00 – мастер-класс по интуитивной живописи «Крымская весна». Вход свободный, по предварительной записи, 6+.
ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА
Курганский областной Дом народного творчества.
В 13:00 часов главная сцена ЦПКиО. Концертная программа в рамках фестиваля «Крымская весна». С 12:00 до 15:00 часов будут работать ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства и Туристко-информационные центры. На площадке пройдут казачьи забавы, можно будет отведать вкусные блюда и ароматный чай, покататься на лошадях и пони.
Город Далматово.
В 13:00 пройдет концертная программа «Мы вместе». Место проведения - Успенская площадь.
Город Шадринск.
В 13:00 - концерт-акция «Крымская весна России»: с участием народных коллективов города Шадринска. Место проведения - МАУ «Дворец
культуры».
20 МАРТА
Библиотека им. А.К. Югова.
В 15:30 - мультимедийный урок «История Крыма в коллекциях Президентской библиотеки». Вход свободный, 12+.
21 МАРТА
Курганский областной художественный музей им. Г.А. Травникова.
В 10:00 - проведение комплексно-тематического занятия «Крым-капелька России», посвященного воссоединению Крыма с Россией. Занятие включает в себя рассказ об истории праздника, знакомство с произведениями из собрания музея, творческое задание, 5+. Платно.
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