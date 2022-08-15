«Кубок губернатора Курганской области» выиграла гнедая кобыла по кличке «Европа»

В Кургане прошли соревнования на «Кубок губернатора Курганской области», где первой к финишу пришла гнедая кобыла по кличке «Европа» под управлением мастера-наездника Любови Безруковой. Кубок разыграли во втором заезде, дистанция которого – 1600 метров. Участие приняли восемь лошадей орловской рысистой породы 2-х лет.

«Мне очень удачно попался номер (примечание: номер был «3»), удачно стартовала. Мы с Европой вместе победили, мы команда. Друзья», - прокомментировала итоги победительница Любовь Безрукова. Наездница стала обладательницей кубка губернатора по рысистым бегам уже в четвёртый раз. Впервые она получила этот приз ещё в далёком 1999 году. После этого одержать победу удалось в 2016 году, а затем и в 2020. Вторая чемпионка – кобыла Европа. Кстати, её мама Ёлочка пришла первой в 2010 году, поэтому Европа теперь – продолжательница династии. Приз победителя составил 30 тысяч рублей.

Помимо Кубка губернатора также разыграли призы «Барса», «Кубок главы города Кургана», «Ковбоя», «В честь коневладельцев Курганской области», «Мемориал графа А.Г. Орлова и «В честь наездников Курганской области». Всего было девять заездов. Приз «Ковбоя» стал по-настоящему зрелищным – в нём приняли участие 12 жеребцов и кобыл орловской рысистой породы 3-х лет.

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Курган» Дмитрий Осетров рассказал о важности мероприятия для Курганской области и селекционной работы в целом: «Орловская рысистая порода – самая основная для участия в беговых соревнованиях. Эта порода зародилась в России, поэтому она имеет большое значение. Сегодня мы имеем великолепные показатели спортивных достижений. Событие на ипподроме проходит знаменательное. Хотелось бы отметить большую работу, которую проводят власти региона по отношению к Курганскому ипподрому. И трибуны покрашены, и в целом ипподром улучшается. сегодня даже зрителей много пришло – я за 3 года работы в Кургане не видел такого большого масштабного мероприятия на нашем ипподроме».

Кроме испытаний лошадей рысистых пород на ипподроме также прошёл конкурс шляпок. Организовала его журналист, пиарщик, организатор мероприятий Надежда Богомягкова. Конкурс прошёл в трёх номинациях: «Очарование», «Стиль», «Оригинальность». Также предусмотрена была и детская номинация. Конкурс зародился 4 года назад, чтобы разнообразить скачки.

«Вот уже четыре года мы создаём красоту на ипподроме. Теперь уже в конце мая – в июне люди спрашивают о конкурсе, будет ли. Сегодня пришли не просто в щляпках, а уже в полностью подготовленных образах», - поделилась Надежда Богомягкова. Вокруг в этот момент прогуливались девушки в платьях и шляпках в один цвет, создав ту самую атмосферу скачек, которые когда-то посещали прекрасные дамы.

За трибунами находились лошадь и пони, на которых можно было покататься. Дети взбирались на лошадь, увлечённо осматривая всё вокруг с большой высоты. В целом на ипподроме было интересно всем. И взрослые, и дети с интересом наблюдали за гонками лошадей, а девушки участвовали в конкурсе шляпок.

Текст и фото Анастасии Пережегиной.

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