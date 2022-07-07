Куганцы встретят День семьи, любви и верности вместе с Юговкой

Акцию «Под знаком любви и верности» проведёт 8 июля библиотека имени А. К. Югова. Открытая интерактивная площадка развернётся в сквере около библиотечного крыльца с 13:00 до 15:00 часов и будет посвящена Дню семьи, любви и верности. Акция пройдёт при поддержке Уполномоченного при Губернаторе Курганской области по правам ребенка Алёны Лопатиной.

В этом году красивый и чувственный праздник впервые будет отмечаться как официальный. Соответствующий указ о присвоении официального статуса подписал накануне Президент России Владимир Путин. Праздник призван сохранить традиционные семейные ценности, а также способствовать духовно-нравственному воспитанию детей и молодёжи.

По православному календарю восьмого июля отмечают День святых Петра и Февронии – семейной пары из Мурома, жившей в XIII веке. Княжеский сын Пётр и простая крестьянка Феврония стали символами любви, верности и преданности – тех качеств, без которых невозможно построить счастливую семью.

Участники праздничной юговской площадки узнают о значении свадебных дат, а также о том, почему именно ромашка стала символом семейного праздника, ответят на вопросы квиза о Петре и Февронии, пословицах и поговорках про семью, попробуют свои силы в интеллектуальных играх, покажут знания в литературной викторине и напишут свои пожелания любимым на символических ромашках.

Сотрудники областной библиотеки подготовили для зауральцев интересные мастер-классы: вместе сделаем открытку «Февронька», «Мешочек-оберег на семейное счастье».

Самым маленьким участникам акции предложат перевоплотиться в художников и нарисовать портрет своей семьи, а также поучаствовать в забавных подвижных играх. Музыкальным сопровождением праздника станут песни о любви, детские и народные композиции из фондов зала музыкально-нотной литературы Юговки. Гости праздника услышат самые любимые композиции в исполнении Юрия Антонова, Льва Лещенко, Михаила Боярского, Клары Румяновой и других любимых всеми исполнителей. А желающие смогут спеть сами и порадовать своими талантами окружающих.

Кроме того, участников площадки ждёт фотосушка «Семья в объективе», а также интересные фотозоны, на которых можно сделать фото всей семьёй или индивидуальный портрет.

На площадке Юговки будет интересно всем, кто ценит семью и бережёт любовь, независимо от возраста! Приглашаем всех встретить День семьи, любви и верности вместе с нами!

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Катерина Макеева.

Фото Николая Пушилина.

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