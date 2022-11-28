«Куликовка вошла» в число победителей всероссийского проекта «Гений места»

Модельная библиотека им. Л. Куликова вошла в число победителей всероссийского проекта «Гений места». Награждение библиотек-участниц проекта «Гений места» в рамках мероприятий секции «Модельные библиотеки и стандарт качества» состоялось на площадке X Всероссийского Форума публичных библиотек (Российская национальная библиотека, г. Санкт-Петербург). Благодарностями от Министерства культуры Российской Федерации и Российской государственной библиотеки были отмечены точки концентрации талантов, которые осуществляли активную проектную деятельность с января 2022 года и достигли особых успехов в работе с аудиторией в области креативных индустрий, в том числе за организацию и проведение мероприятий. Всего была награждена 21 библиотека-участница проекта.

Модельная библиотека им. Л. Куликова активно работает с молодежной аудиторией и приобщает ее к востребованным в креативных индустриях форматам, таким как подкасты и перформансы. Для популяризации креативных городских пространств в общероссийском масштабе библиотекой был создан продукт для рассылки. «Город и молодежь: встречное движение» — это открытки с изображением молодежных локаций города Кургана. Для молодых дизайнеров это попытка выразить городскую идентичность в ярких образах и совершенствовать свои профессиональные навыки, возможность изучить родной город и определить свое место в нем.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.