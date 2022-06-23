Культура пития изменилась в сторону уменьшения градуса. «Зауральские напитки» это направление уловили

Во время экскурсии по одному из старейших предприятий в регионе - «Зауральским напиткам» - журналистам Курганской области рассказали о социальной политике, которой придерживается руководство предприятия.

«Мы как офисные клерки работаем с 08:00 до 17:00. А мастера-пивовары, специалисты различных подразделений, которые должны присутствовать постоянно, трудятся круглосуточно, без выходных, так как процесс мы не можем остановить, это не компьютер выключить. Если говорить о «социалке», у нас работают 340 человек. За прошлый год мы вошли в тройку предприятий, которые делают налоговые отчисления в местный бюджет. Если говорить о налоговых отчислениях в целом по «социалке» и всем фондам, то у нас идёт сумма порядка 1 млрд в год. Но самое большое — это акцизная сумма индексируется ежегодно. Совокупность этих факторов и отвечает за цену на полке магазина», - рассказал начальник отдела маркетинга предприятия Александр Зайкин.

Средняя зарплата по предприятию составляет около 40 тысяч рублей. В коллективном договоре прописано обеспечение сотрудников одеждой, которая связана с производством, и здравоохранение.

«Мы ежегодно проходим медосмотры. У меня не болит голова по поводу того, чтобы сделать прививку. Мне звонят и говорят: «Зайдите, сделайте прививку, например, от клеща». При необходимости, сотрудник по письменной заявке получает санаторное лечение, по которой затем больше половины суммы оплачивает предприятие», - Александр Зайкин.

О перспективах предприятия представителям СМИ рассказал заместитель генерального директора по материально-техническому снабжению Василий Галунчиков: «Я ездил в конце мая на форум пивоваров в Сочи, это традиционная ежегодная выставка, уже XXXI по счёту. Получили две золотые медали за два образца нашего напитка. Но главный вопрос у всех был по поставке сырья. В России солода производится достаточно для производства пенного напитка. Надеюсь, мы найдём достойных производителей. К новому году мы должны всё решить».

Василий Галунчиков также рассказал о настрое сотрудников предприятия: «Сегодня мы обеспечены сырьём на 100%. Наша задача на сегодняшний день — сохранить коллектив, второе — не дать предприятию покатиться по наклонной. Оптимизма вполне достаточно, коллектив нормально настроен. В целом за год мы выпускаем 1,5 млн декалитров пива и столько же всех остальных не алкогольных напитков, это вода, квас и сладкие напитки. Тенденция идёт на сокращение алкогольных напитков, за пять-семь лет мы сократили производство пива на 0,5 млн декалитров и настолько же увеличили производство прочих напитков».

Василий Галунчиков особо подчеркнул, что культура пития за эти годы в стране изменилась в сторону уменьшения градусов. И предприятие «Зауральские напитки» это направление уловило.

Василий Малухин. Фото Николая Пушилина.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.