Курган - это звучит вкусно!

Сыры, выпечка, мед, сало, колбасы, грибы, соленья и варенья - это и многое другое сегодня, 18 марта, можно было приобрести на ярмарке фермерской продукции, которая прошла в Центральном парке культуры и отдыха Кургана в рамках фестиваля «Крыская весна», приуроченного к 9-й годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Вся продукция была исключительно местная. Ее привезли фермеры и мелкие производители из Альменевского, Белозерского, Куртамышского, Целинного, Далматовского, Петуховского муниципальных округов и города Кургана. Цены были доступные, а ароматы вдоль торгового ряда такие, что рука непроизвольно тянулась к бумажнику.

Среди продавцов неожиданно оказался известный курганский бард Игорь Игумнов. Выяснилось, что он умеет не только сочинять и исполнять песни, но и изготавливать шоколад ручной работы.

- Я использую исключительно натуральные продукты. Это какао-масло из Колумбии, тёртое какао из Венесуэлы и наш отечественный мёд. Что же до упаковки, то я разработал ее сам, потому что по образованию являюсь дизайнером. В качестве рисунка использовал виды Кургана, и покупателям это нравится - разбирают шоколад бойко, - рассказал обозревателю «Нового мира» Игорь Игумнов.

У других продавцов товар тоже не залёживался. После ярмарки многие разъезжались по домам с пустыми коробками.

Николай Волков.

Фото автора.