Курган – город великой страны! Готовимся к 343-летию

20 августа, Курган отметит 343-ю годовщину со дня своего основания. В этом году по городу будут работать более 40 площадок, которые организуют в разных микрорайонах Кургана. Глава города Кургана и Администрация города поздравляют курганцев с наступающим праздником и приглашают посетить праздничные мероприятия.
Афиша праздничных мероприятий
Внимание: в программе возможны изменения!
Площадка на перекрёстке ул. Гоголя и ул. Ленина
|
Время
|
Наименование мероприятия
|
10.00-16.00
|
«Малый бизнес – любимому городу». Выставка-продажа, концертная программа.
Площадка ООО «Зауральские напитки»
(перекрёсток ул. Ленина и ул. К. Маркса)
|
Время
|
Наименование мероприятия
|
12.00-22.00
|
Поздравление Генерального директора ООО «Зауральские напитки». Детская игровая программа с участием фокусника – иллюзиониста Ивана Коневича (г. Тюмень). Гигантская напольная игра-ходилка «Лимонадный город». Концерт кавер-группы «ФАННИ КАПЛАН».
Троицкая площадь
(ул. Ленина, д. 2)
|
Большая сцена
|
11.00
|
«Курган – город Великой страны!». Торжественное открытие праздника «День города-2022».
|
11.40
|
Концертная программа победителей Городского фестиваля детского творчества «Навстречу мечте».
|
11.40
|
«Праздничное настроение». Конкурс детского рисунка на асфальте.
|
12.00
|
Открытый турнир по кёрлингу.
|
12.45
|
«Сладкие рецептики». Программа Молодёжного театра «Мимикрия» (г. Тюмень).
|
13.00
|
«Казачья вольница». Концертная программа Народного коллектива ансамбля казачьей песни «Станица».
|
13.00
|
«Самый Сильный Человек». Турнир по силовому экстриму на призы Главы города Кургана.
|
14.05
|
Концерт вокальной группы «Трибьют» Дворца детского (юношеского) творчества.
|
15.40
|
Концерт Музыкальной студии «Интервал» (г. Тюмень).
|
17.00
|
«Курган – родной, любимый, свой!». Концертная программа лучших творческих коллективов и отдельных исполнителей города Кургана.
|
19.45
|
Скрипичное шоу «Life» (г. Челябинск).
|
20.30
|
Концерт группы «Любэ» (г. Москва)
|
22.00
|
Праздничный фейерверк.
|
Малая сцена
|
12.00-22.00
|
Праздничная программа Мясокомбината «Велес»: концерт, конкурсы и призы, работа летного кафе.
|
18.30
|
Концерт группы «Комиссар» (г. Москва).
Центральный парк культуры и отдыха
|
Время
|
Наименование мероприятия
|
08.00-13.00
|
Выставка декоративных многолетних растений клуба «Таволга».
|
10.00-18.00
|
«Город мастеров». Выставка декоративно-прикладного творчества.
|
10.00-13.30
|
Открытое Первенство города Кургана по пляжному волейболу
|
10.30-13.30
|
Соревнования «ВФСК ГТО» среди жителей города Кургана, посвящённые Дню города.
|
10.30-13.30
|
Турнир по корнхолу.
|
10.30-13.30
|
Турнир по шаффлборду.
|
10.30-12.30
|
Турнир по джакколо.
|
10.30-13.30
|
Соревнования Баскетбольных снайперов.
|
10.30-13.00
|
Турнир по пляжному самбо на призы Главы города Кургана
|
11.00-12.00
|
«Малыши в деле». Концертная программа юных участников творческих коллективов города.
|
12.00-12.40
|
«Город, где живёт будущее». Концертно-игровая программа.
|
12.00-14.00
|
Турнир по тайскому боксу от Федерации тайского бокса – муайтай Курганской области.
|
12.40-13.00
|
«Живые традиции Кургана». Концерт Заслуженного коллектива народного творчества РФ молодёжного фольклорного ансамбля «Цветень».
|
13.00-14.00
|
«Курган. Сохраняя традиции». Праздничный концерт Образцового коллектива ансамбля танца «Светлячок».
|
14.00-15.00
|
Концертная программа студии танца «VARNEL».
|
15.00-16.00
|
«Вместе в будущее!». Концерт вокальной студии «Камея».
|
16.00-17.00
|
«Грани танца». Праздничный концерт от Центра современного танца «Парадокс».
|
17.00-18.00
|
«С Днём рождения, Курган!». Концертная программа Народного коллектива студии эстрадного вокала «Откровение».
|
18.00-22.00
|
Проект «Квартирник45»:
- концерт группы «Пегас»;
- концерт группы «Франт»;
- концерт группы «Красный лёд»;
- Диана Карташова и Маша Шевв.
Детский парк
|
Время
|
Наименование мероприятия
|
10.00-12.00
|
«Лучше места в мире нет». Праздничная программа от Курганского Дома молодёжи.
|
12.00-14.00
|
Концерт песенных ансамблей старшего поколения от Городского совета ветеранов.
|
14.00-15.00
|
Праздничная программа Дома творчества детей и молодёжи «Гармония».
|
15.00 – 17.00
|
«Весёлый дворик». Программа Центра семьи и помощи детям.
|
17.00-18.00
|
«Курган – город наших побед!». Праздничный концерт Образцового коллектива вокальной студии «София лав».
Городской сад
(круглая площадка)
|
Время
|
Наименование мероприятия
|
12.00-21.00
|
«Казачья станица». Праздник казачьей культуры (областной конкурс казачьей песни «Пой, казачьей край!»).
|
12.00-15.00
|
«Живая керамика». Выставка творческих работ детей с ограниченными возможностями от Художественного салона – студии.
|
12.00-19.00
|
Катание на лошадях.
Центр культуры и досуга «Спутник»
(ул. Карбышева, д. 12 а)
|
Время
|
Наименование мероприятия
|
11.00-13.00
|
«Дом образцового порядка». Церемония награждения победителей ежегодного городского конкурса по благоустройству прилегающей территории (поздравление инициативных людей микрорайона Рябково, семей, педагогов).
|
13.00-14.00
|
«Вместе весло играем и Курган мы поздравляем!». Игровая программа.
|
15.00-16.00
|
«Городу родному – праздничный букет!». Церемония награждения участников выставки декоративно-прикладного творчества.
|
17.00-18.00
|
«Я знаю: город мой – любимый и родной!». Семейный квест.
ЦКиД «Современник»
(пр. М. Голикова, д. 25)
|
Время
|
Наименование мероприятия
|
14.00-15.00
|
Открытие площадки «Аппетитный микс». Праздничная торговля, выставка – ярмарка.
|
15.00-16.00
|
«Праздник в кругу друзей». Концертная программа.
|
16.00-17.00
|
«Любуюсь и горжусь тобой, любимый город мой!». Концертная программа.
|
17.00-19.00
|
«Будь в центре! Живи ярко!». Семейная программа.
|
19.00 -21.00
|
Концерт молодёжной кавер - группы
|
21.00-21.30
|
«Современные ритмы». Танцплощадка.
|
21.30
|
Праздничный фейерверк
Городской Дом культуры им. М. Горького
(ул. Дзержинского, д. 1 а)
|
Время
|
Наименование мероприятия
|
16.00-17.00
|
«Курган объединяет поколения». Концертная программа с семейными играми и забавными конкурсами.
|
17.00-18.00
|
«Танцевальный микс». Программа для тех, кто любит танцевать.
|
18.00-19.00
|
«Летние аккорды». Концерт гитарной песни (живой звук, открытый микрофон)
Культурный центр «Курган»
(пр. Конституции, д. 60)
|
Время
|
Наименование мероприятия
|
12.00-16.00
|
«Все краски лета на столе». Выставка – фестиваль (букеты, овощи, фрукты с дачного участка).
|
«У нас сегодня праздник». Работа праздничной фотозоны.
|
12.00-12.30
|
«С любовью о Кургане». Концертная программа Народного коллектива ансамбля русской песни «Мои года».
|
12.30-13.00
|
«Поздравляем наш Курган!». Концертная программа Курганской областной организации Всероссийского общества слепых.
|
13.00-14.00
|
«С днём рождения, Курган!». Конкурс рисунков на асфальте.
|
«Поздравляем с Днём рождения!». Детская концертно – игровая программа.
|
14.00-15.00
|
«Жаркое лето!». Концертная программа студии «Свободный вечер».
|
15.00-16.00
|
«Мечтай». Концертная программа Образцового коллектива вокальной студии «София лав».
Культурно-спортивный центр «Черёмушки»
(ул. Октябрьская, д. 1)
|
Время
|
Наименование мероприятия
|
12.00-13.00
|
«Да здравствует мой город!». Концертная программа.
Культурно-исторический комплекс «Парк «Царёво городище»
(пр. Конституции, д. 32 а)
|
Время
|
Наименование мероприятия
|
11.00-13.00
|
«Хотим признаться городу в любви». Развлекательная программа с элементами квеста.
Центральный рынок
(ул. Куйбышева, д. 74)
|
Время
|
Наименование мероприятия
|
09.00-18.00
|
«Арбузное настроение». Продажа арбузов.
Сквер «Гагаринский»
(ул. Гагарина – ул. Гайдара)
|
Время
|
Наименование мероприятия
|
11.00-12.00
|
«Город наш талантами богат!». Праздничная концертно-развлекательная программа
Сквер им. В.Высоцкого
(ул. Ленина, д. 5)
|
Время
|
Наименование мероприятия
|
12.00-15.00
|
«Люблю я город свой родной!». Выставка – презентация серии книг Детям о Кургане.
«Это наш город!». Настольная игра-викторина от библиотеки им. Н. Островского.
Сквер «Библиотечный»
(ул. К.Маркса, между домами № 107 и № 111)
|
Время
|
Наименование мероприятия
|
13.00-15.00
|
«Это наш любимый город!». Творческая площадка от Библиотечной информационной системы города Кургана (мастер-классы, викторины).
Сквер «Шахматный»
(ул. К. Маркса, д.44)
|
Время
|
Наименование мероприятия
|
11.00-13.00
|
Личный шахматный блицтурнир «Курган-2022», посвящённый Дню города от Дирекции социальных объектов
|
15.00-18.00
|
«Город праздничных мотивов». Турнир по настольным играм. Концертная программа молодых исполнителей от Курганского Дома молодёжи
Сквер «Чеховский»
(микрорайон Рябково, возле авт.ост. «Монтажники»)
|
Время
|
Наименование мероприятия
|
10.00-12.00
|
«Цвети, мой город!». Уличный праздник для горожан от библиотек им. А.Чехова и С.Маршака (праздничная программа: гармонь, игры, викторины, выставка цветов и овощей)
Сквер «Яблоневый»
(ул. Гоголя, 86 в)
|
Время
|
Наименование мероприятия
|
11.00-13.00
|
«Весёлые вытворяшки». Спортивно – игровая программа от Дом детского творчества «Радуга».
Сквер «Молодёжный»
(микрорайон Рябково, ул. Перова, д.16-18)
|
Время
|
Наименование мероприятия
|
11.00-12.00
|
«Курган – город Великой страны!». Дворовой праздник от Дома детского творчества «Синяя птица».
Сквер Победы
(возле Курганского областного колледжа культуры, ул. Победы, д. 10)
|
Время
|
Наименование мероприятия
|
12.00-14.00
|
«Родная сторона». Праздничный концерт учащихся и педагогов Детской музыкальной школы № 3.
Сквер «Аптекарский»
(ул. Куйбышева, д. 40)
|
Время
|
Наименование мероприятия
|
11.00-13.00
|
Праздничная концертная программа обучающихся и педагогов Детской школы искусств им. В.А. Громова.
Курганская региональная общественная организация
«Клуб «Зауральское качество»
(открытая площадка по ул. Ленина, д. 5)
|
Время
|
Наименование мероприятия
|
12.00-15.00
|
«Зауральское качество» - здоровье в каждый дом!». Церемония награждения призёров VII конкурса детского творчества.
Курганский Дом молодёжи
(ул. Гагарина, д.39 а)
|
Время
|
Наименование мероприятия
|
14.00-17.00
|
«IT - Зарница». Соревнования для семей города Кургана от Военно-патриотического центра «Звезда».
Детская музыкальная школа № 1 им. И.А. Парфёнова
(Набережная, возле ул. Куйбышева, д. 2)
|
Время
|
Наименование мероприятия
|
12.00-14.00
|
«С Днём рождения, Курган!». Праздничный концерт обучающихся и преподавателей школы на Набережной.
Детская школа искусств № 4
(ул. Дзержинского, д.3, возле СОШ № 9)
|
Время
|
Наименование мероприятия
|
13.00-14.00
|
«Любимый город». Праздничный концерт обучающихся и преподавателей школы.
Детская школа искусств № 1
(Исторический сквер-сад барона Розена, ул. Советская, д. 67)
|
Время
|
Наименование мероприятия
|
18.00-20.00
|
«Этот город самый лучший!». Праздничный концерт обучающихся и педагогов школы.
«С любовью к родному краю». Выставка детских рисунков обучающихся школы.
Курганская областная универсальная научная библиотека
им. А.К. Югова
(ул. Комсомольская, д. 30)
|
Время
|
Наименование мероприятия
|
12.00-13.00
|
ФотоСушка# Уголки старого Кургана.
Музыкальный фестиваль «Звуки Ю».
Дом – музей декабристов
(ул. Климова, д. 80 а)
|
Время
|
Наименование мероприятия
|
12.00-15.00
|
«От преступника до просветителя». Уличная экскурсия.
Дом – музей В.К. Кюхельбекера
(ул. Куйбышева д. 19)
|
Время
|
Наименование мероприятия
|
15.00-17.00
|
«Наш триколор: рисуем флаг РФ вместе».
«Старый Курган». Мастер-класс по песочной живописи.
Курганский областной краеведческий музей
(ул. Пушкина, д. 137)
|
Время
|
Наименование мероприятия
|
11.00-17.00
|
«Курган – мой город над Тоболом». Фотовыставка.
«Журавлей по осени считают». Областная акция. Викторины. Мастер-классы.
Набережная реки Тобол
(от ЦПКиО до Троицкой площади)
|
Время
|
Наименование мероприятия
|
15.00-17.00
|
«Любимому городу посвящается…». Выставка юных художников Детской школы искусств им. В.А. Громова и
Детской художественной школы им. В.Ф. Илюшина.
Выставка декоративно-прикладного искусства.
Футбольное поле
возле средней общеобразовательной школы № 7
(3 микрорайон, Заозёрный)
|
Время
|
Наименование мероприятия
|
10.00-16.00
|
Турнир по мини-футболу среди национальных команд народов, проживающих на территории Зауралья
Детско-юношеская спортивная школа № 3
(ул. Т.Невежина, д. 7 и пр. Конституции, 54 а)
|
Время
|
Наименование мероприятия
|
10.00-13.00
|
Открытый турнир по футболу среди детских команд 2013-2014 г.р., посвящённый Дню города
Детско-юношеская спортивная школа № 3
(ул. Автозаводская, 1 г)
|
Время
|
Наименование мероприятия
|
10.00-13.00
|
Открытый турнир по мини - футболу среди детских команд 2011, 2013, 2014 г.р., посвящённый Дню города
Бильярдный клуб «Золотой шар»
(ул. Советская, д.128)
|
Время
|
Наименование мероприятия
|
10.00-13.00
|
Городской турнир по русскому бильярду.
Кафе «Ностальжи»
(ул. Гоголя, д.58 а)
|
Время
|
Наименование мероприятия
|
12.00-17.30
|
«Любимый город – 343». Музыкальная программа с Еленой Шпилевой.
Дворовые площадки:
Дворец детского (юношеского) творчества
(дворовая площадка по ул. Гоголя, д. 54)
|
Дата и время
|
Наименование мероприятия
|
11.00-14.00
|
«Городские истории». Серия мастер-классов.
Центр «Мостовик»
(дворовая площадка в микрорайоне Зайково, ул. Школьная, д. 38)
|
Время
|
Наименование мероприятия
|
11.00-13.00
|
«Спорт в каждый двор». Турнир по мини – футболу, спортивные и подвижные игры.
Детский (подростковый) центр «Луч - П»
(дворовая площадка по ул. Карельцева, д. 84)
|
Время
|
Наименование мероприятия
|
18.00-19.00
|
«Курган – город дружбы». Игровая программа.
|
19.00-20.00
|
«Рисуем вместе». Конкурс рисунков на асфальте.
Станция детского и юношеского туризма и экскурсий
(дворовая площадка по ул. Ломоносова, д. 24 а)
|
Дата и время
|
Наименование мероприятия
|
11.00-12.00
|
«Туристята 45-го региона – жители Великой страны!». Спортивно-игровая программа
Средняя общеобразовательная школа № 17
(микрорайон Рябково, школьный двор по ул. Московская, д. 26)
|
Время
|
Наименование мероприятия
|
10.00-11.00
|
«Я в этом городе живу, я этот город знаю». Квест по истории родного города.
Возрастне ограничения: 6+.
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