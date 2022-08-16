Курган – город великой страны! Готовимся к 343-летию

20 августа, Курган отметит 343-ю годовщину со дня своего основания. В этом году по городу будут работать более 40 площадок, которые организуют в разных микрорайонах Кургана. Глава города Кургана и Администрация города поздравляют курганцев с наступающим праздником и приглашают посетить праздничные мероприятия.

Афиша праздничных мероприятий

Внимание: в программе возможны изменения!

Площадка на перекрёстке ул. Гоголя и ул. Ленина

Время Наименование мероприятия 10.00-16.00 «Малый бизнес – любимому городу». Выставка-продажа, концертная программа.

Площадка ООО «Зауральские напитки»

(перекрёсток ул. Ленина и ул. К. Маркса)

Время Наименование мероприятия 12.00-22.00 Поздравление Генерального директора ООО «Зауральские напитки». Детская игровая программа с участием фокусника – иллюзиониста Ивана Коневича (г. Тюмень). Гигантская напольная игра-ходилка «Лимонадный город». Концерт кавер-группы «ФАННИ КАПЛАН».

Троицкая площадь

(ул. Ленина, д. 2)

Большая сцена 11.00 «Курган – город Великой страны!». Торжественное открытие праздника «День города-2022». 11.40 Концертная программа победителей Городского фестиваля детского творчества «Навстречу мечте». 11.40 «Праздничное настроение». Конкурс детского рисунка на асфальте. 12.00 Открытый турнир по кёрлингу. 12.45 «Сладкие рецептики». Программа Молодёжного театра «Мимикрия» (г. Тюмень). 13.00 «Казачья вольница». Концертная программа Народного коллектива ансамбля казачьей песни «Станица». 13.00 «Самый Сильный Человек». Турнир по силовому экстриму на призы Главы города Кургана. 14.05 Концерт вокальной группы «Трибьют» Дворца детского (юношеского) творчества. 15.40 Концерт Музыкальной студии «Интервал» (г. Тюмень). 17.00 «Курган – родной, любимый, свой!». Концертная программа лучших творческих коллективов и отдельных исполнителей города Кургана. 19.45 Скрипичное шоу «Life» (г. Челябинск). 20.30 Концерт группы «Любэ» (г. Москва) 22.00 Праздничный фейерверк. Малая сцена 12.00-22.00 Праздничная программа Мясокомбината «Велес»: концерт, конкурсы и призы, работа летного кафе. 18.30 Концерт группы «Комиссар» (г. Москва).

Центральный парк культуры и отдыха

Время Наименование мероприятия 08.00-13.00 Выставка декоративных многолетних растений клуба «Таволга». 10.00-18.00 «Город мастеров». Выставка декоративно-прикладного творчества. 10.00-13.30 Открытое Первенство города Кургана по пляжному волейболу 10.30-13.30 Соревнования «ВФСК ГТО» среди жителей города Кургана, посвящённые Дню города. 10.30-13.30 Турнир по корнхолу. 10.30-13.30 Турнир по шаффлборду. 10.30-12.30 Турнир по джакколо. 10.30-13.30 Соревнования Баскетбольных снайперов. 10.30-13.00 Турнир по пляжному самбо на призы Главы города Кургана 11.00-12.00 «Малыши в деле». Концертная программа юных участников творческих коллективов города. 12.00-12.40 «Город, где живёт будущее». Концертно-игровая программа. 12.00-14.00 Турнир по тайскому боксу от Федерации тайского бокса – муайтай Курганской области. 12.40-13.00 «Живые традиции Кургана». Концерт Заслуженного коллектива народного творчества РФ молодёжного фольклорного ансамбля «Цветень». 13.00-14.00 «Курган. Сохраняя традиции». Праздничный концерт Образцового коллектива ансамбля танца «Светлячок». 14.00-15.00 Концертная программа студии танца «VARNEL». 15.00-16.00 «Вместе в будущее!». Концерт вокальной студии «Камея». 16.00-17.00 «Грани танца». Праздничный концерт от Центра современного танца «Парадокс». 17.00-18.00 «С Днём рождения, Курган!». Концертная программа Народного коллектива студии эстрадного вокала «Откровение». 18.00-22.00 Проект «Квартирник45»: - концерт группы «Пегас»; - концерт группы «Франт»; - концерт группы «Красный лёд»; - Диана Карташова и Маша Шевв.

Детский парк

Время Наименование мероприятия 10.00-12.00 «Лучше места в мире нет». Праздничная программа от Курганского Дома молодёжи. 12.00-14.00 Концерт песенных ансамблей старшего поколения от Городского совета ветеранов. 14.00-15.00 Праздничная программа Дома творчества детей и молодёжи «Гармония». 15.00 – 17.00 «Весёлый дворик». Программа Центра семьи и помощи детям. 17.00-18.00 «Курган – город наших побед!». Праздничный концерт Образцового коллектива вокальной студии «София лав».

Городской сад

(круглая площадка)

Время Наименование мероприятия 12.00-21.00 «Казачья станица». Праздник казачьей культуры (областной конкурс казачьей песни «Пой, казачьей край!»). 12.00-15.00 «Живая керамика». Выставка творческих работ детей с ограниченными возможностями от Художественного салона – студии. 12.00-19.00 Катание на лошадях.

Центр культуры и досуга «Спутник»

(ул. Карбышева, д. 12 а)

Время Наименование мероприятия 11.00-13.00 «Дом образцового порядка». Церемония награждения победителей ежегодного городского конкурса по благоустройству прилегающей территории (поздравление инициативных людей микрорайона Рябково, семей, педагогов). 13.00-14.00 «Вместе весло играем и Курган мы поздравляем!». Игровая программа. 15.00-16.00 «Городу родному – праздничный букет!». Церемония награждения участников выставки декоративно-прикладного творчества. 17.00-18.00 «Я знаю: город мой – любимый и родной!». Семейный квест.

ЦКиД «Современник»

(пр. М. Голикова, д. 25)

Время Наименование мероприятия 14.00-15.00 Открытие площадки «Аппетитный микс». Праздничная торговля, выставка – ярмарка. 15.00-16.00 «Праздник в кругу друзей». Концертная программа. 16.00-17.00 «Любуюсь и горжусь тобой, любимый город мой!». Концертная программа. 17.00-19.00 «Будь в центре! Живи ярко!». Семейная программа. 19.00 -21.00 Концерт молодёжной кавер - группы 21.00-21.30 «Современные ритмы». Танцплощадка. 21.30 Праздничный фейерверк

Городской Дом культуры им. М. Горького

(ул. Дзержинского, д. 1 а)

Время Наименование мероприятия 16.00-17.00 «Курган объединяет поколения». Концертная программа с семейными играми и забавными конкурсами. 17.00-18.00 «Танцевальный микс». Программа для тех, кто любит танцевать. 18.00-19.00 «Летние аккорды». Концерт гитарной песни (живой звук, открытый микрофон)

Культурный центр «Курган»

(пр. Конституции, д. 60)

Время Наименование мероприятия 12.00-16.00 «Все краски лета на столе». Выставка – фестиваль (букеты, овощи, фрукты с дачного участка). «У нас сегодня праздник». Работа праздничной фотозоны. 12.00-12.30 «С любовью о Кургане». Концертная программа Народного коллектива ансамбля русской песни «Мои года». 12.30-13.00 «Поздравляем наш Курган!». Концертная программа Курганской областной организации Всероссийского общества слепых. 13.00-14.00 «С днём рождения, Курган!». Конкурс рисунков на асфальте. «Поздравляем с Днём рождения!». Детская концертно – игровая программа. 14.00-15.00 «Жаркое лето!». Концертная программа студии «Свободный вечер». 15.00-16.00 «Мечтай». Концертная программа Образцового коллектива вокальной студии «София лав».

Культурно-спортивный центр «Черёмушки»

(ул. Октябрьская, д. 1)

Время Наименование мероприятия 12.00-13.00 «Да здравствует мой город!». Концертная программа.

Культурно-исторический комплекс «Парк «Царёво городище»

(пр. Конституции, д. 32 а)

Время Наименование мероприятия 11.00-13.00 «Хотим признаться городу в любви». Развлекательная программа с элементами квеста.

Центральный рынок

(ул. Куйбышева, д. 74)

Время Наименование мероприятия 09.00-18.00 «Арбузное настроение». Продажа арбузов.

Сквер «Гагаринский»

(ул. Гагарина – ул. Гайдара)

Время Наименование мероприятия 11.00-12.00 «Город наш талантами богат!». Праздничная концертно-развлекательная программа

Сквер им. В.Высоцкого

(ул. Ленина, д. 5)

Время Наименование мероприятия 12.00-15.00 «Люблю я город свой родной!». Выставка – презентация серии книг Детям о Кургане. «Это наш город!». Настольная игра-викторина от библиотеки им. Н. Островского.

Сквер «Библиотечный»

(ул. К.Маркса, между домами № 107 и № 111)

Время Наименование мероприятия 13.00-15.00 «Это наш любимый город!». Творческая площадка от Библиотечной информационной системы города Кургана (мастер-классы, викторины).

Сквер «Шахматный»

(ул. К. Маркса, д.44)

Время Наименование мероприятия 11.00-13.00 Личный шахматный блицтурнир «Курган-2022», посвящённый Дню города от Дирекции социальных объектов 15.00-18.00 «Город праздничных мотивов». Турнир по настольным играм. Концертная программа молодых исполнителей от Курганского Дома молодёжи

Сквер «Чеховский»

(микрорайон Рябково, возле авт.ост. «Монтажники»)

Время Наименование мероприятия 10.00-12.00 «Цвети, мой город!». Уличный праздник для горожан от библиотек им. А.Чехова и С.Маршака (праздничная программа: гармонь, игры, викторины, выставка цветов и овощей)

Сквер «Яблоневый»

(ул. Гоголя, 86 в)

Время Наименование мероприятия 11.00-13.00 «Весёлые вытворяшки». Спортивно – игровая программа от Дом детского творчества «Радуга».

Сквер «Молодёжный»

(микрорайон Рябково, ул. Перова, д.16-18)

Время Наименование мероприятия 11.00-12.00 «Курган – город Великой страны!». Дворовой праздник от Дома детского творчества «Синяя птица».

Сквер Победы

(возле Курганского областного колледжа культуры, ул. Победы, д. 10)

Время Наименование мероприятия 12.00-14.00 «Родная сторона». Праздничный концерт учащихся и педагогов Детской музыкальной школы № 3.

Сквер «Аптекарский»

(ул. Куйбышева, д. 40)

Время Наименование мероприятия 11.00-13.00 Праздничная концертная программа обучающихся и педагогов Детской школы искусств им. В.А. Громова.

Курганская региональная общественная организация

«Клуб «Зауральское качество»

(открытая площадка по ул. Ленина, д. 5)

Время Наименование мероприятия 12.00-15.00 «Зауральское качество» - здоровье в каждый дом!». Церемония награждения призёров VII конкурса детского творчества.

Курганский Дом молодёжи

(ул. Гагарина, д.39 а)

Время Наименование мероприятия 14.00-17.00 «IT - Зарница». Соревнования для семей города Кургана от Военно-патриотического центра «Звезда».

Детская музыкальная школа № 1 им. И.А. Парфёнова

(Набережная, возле ул. Куйбышева, д. 2)

Время Наименование мероприятия 12.00-14.00 «С Днём рождения, Курган!». Праздничный концерт обучающихся и преподавателей школы на Набережной.

Детская школа искусств № 4

(ул. Дзержинского, д.3, возле СОШ № 9)

Время Наименование мероприятия 13.00-14.00 «Любимый город». Праздничный концерт обучающихся и преподавателей школы.

Детская школа искусств № 1

(Исторический сквер-сад барона Розена, ул. Советская, д. 67)

Время Наименование мероприятия 18.00-20.00 «Этот город самый лучший!». Праздничный концерт обучающихся и педагогов школы. «С любовью к родному краю». Выставка детских рисунков обучающихся школы.

Курганская областная универсальная научная библиотека

им. А.К. Югова

(ул. Комсомольская, д. 30)

Время Наименование мероприятия 12.00-13.00 ФотоСушка# Уголки старого Кургана. Музыкальный фестиваль «Звуки Ю».

Дом – музей декабристов

(ул. Климова, д. 80 а)

Время Наименование мероприятия 12.00-15.00 «От преступника до просветителя». Уличная экскурсия.

Дом – музей В.К. Кюхельбекера

(ул. Куйбышева д. 19)

Время Наименование мероприятия 15.00-17.00 «Наш триколор: рисуем флаг РФ вместе». «Старый Курган». Мастер-класс по песочной живописи.

Курганский областной краеведческий музей

(ул. Пушкина, д. 137)

Время Наименование мероприятия 11.00-17.00 «Курган – мой город над Тоболом». Фотовыставка. «Журавлей по осени считают». Областная акция. Викторины. Мастер-классы.

Набережная реки Тобол

(от ЦПКиО до Троицкой площади)

Время Наименование мероприятия 15.00-17.00 «Любимому городу посвящается…». Выставка юных художников Детской школы искусств им. В.А. Громова и Детской художественной школы им. В.Ф. Илюшина. Выставка декоративно-прикладного искусства.

Футбольное поле

возле средней общеобразовательной школы № 7

(3 микрорайон, Заозёрный)

Время Наименование мероприятия 10.00-16.00 Турнир по мини-футболу среди национальных команд народов, проживающих на территории Зауралья

Детско-юношеская спортивная школа № 3

(ул. Т.Невежина, д. 7 и пр. Конституции, 54 а)

Время Наименование мероприятия 10.00-13.00 Открытый турнир по футболу среди детских команд 2013-2014 г.р., посвящённый Дню города

Детско-юношеская спортивная школа № 3

(ул. Автозаводская, 1 г)

Время Наименование мероприятия 10.00-13.00 Открытый турнир по мини - футболу среди детских команд 2011, 2013, 2014 г.р., посвящённый Дню города

Бильярдный клуб «Золотой шар»

(ул. Советская, д.128)

Время Наименование мероприятия 10.00-13.00 Городской турнир по русскому бильярду.

Кафе «Ностальжи»

(ул. Гоголя, д.58 а)

Время Наименование мероприятия 12.00-17.30 «Любимый город – 343». Музыкальная программа с Еленой Шпилевой.

Дворовые площадки:

Дворец детского (юношеского) творчества

(дворовая площадка по ул. Гоголя, д. 54)

Дата и время Наименование мероприятия 11.00-14.00 «Городские истории». Серия мастер-классов.

Центр «Мостовик»

(дворовая площадка в микрорайоне Зайково, ул. Школьная, д. 38)

Время Наименование мероприятия 11.00-13.00 «Спорт в каждый двор». Турнир по мини – футболу, спортивные и подвижные игры.

Детский (подростковый) центр «Луч - П»

(дворовая площадка по ул. Карельцева, д. 84)

Время Наименование мероприятия 18.00-19.00 «Курган – город дружбы». Игровая программа. 19.00-20.00 «Рисуем вместе». Конкурс рисунков на асфальте.

Станция детского и юношеского туризма и экскурсий

(дворовая площадка по ул. Ломоносова, д. 24 а)

Дата и время Наименование мероприятия 11.00-12.00 «Туристята 45-го региона – жители Великой страны!». Спортивно-игровая программа

Средняя общеобразовательная школа № 17

(микрорайон Рябково, школьный двор по ул. Московская, д. 26)

Время Наименование мероприятия 10.00-11.00 «Я в этом городе живу, я этот город знаю». Квест по истории родного города.

Возрастне ограничения: 6+.